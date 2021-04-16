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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 16:20

Просмотров: 202

В Жанаозене установили памятник погибшим на таджикско-афганской границе

В Жанаозене открыт монумент, посвящённый памяти воинам, погибшим во время таджикско-афганского конфликта. Об этом сообщает пресс-служба акимата Жанаозена.

Фото пресс-службы акимата Жанаозена
Торжественное мероприятие приурочено к 20-летию таджикско-афганского конфликта и 30-летию Независимости РК. В церемонии открытия памятника приняли участие представители акимата Жанаозена, депутаты Мангистауского областного маслихата, ветераны, а также председатель регионального Союза ветеранов боевых действий и миротворческих сил на таджикско-афганской границе.

В Жанаозене установили памятник погибшим на таджикско-афганской границе


- Как известно, в 1992-1993 годах в Таджикистане началась гражданская война. В этот период вновь созданные страны СНГ согласились оказать содействие Таджикистану. За девять лет там отслужили 223 бойца из Мангистауской области и 42 из Жанаозена. Этот памятник, посвящённый памяти наших земляков, несомненно, будет способствовать повышению национального духа и чувства патриотизма у молодого поколения, - сказал Жанабай Аймаганбетов, заместитель акима Жанаозена.



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