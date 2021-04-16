В Мангистауской области планируется открыть полигон по сбору и переработке строительных отходов

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По словам спикера, в регионе существует семь полигонов, соответствующих санитарным требованиям. Эти полигоны расположены в городах Жанаозен, Форт-Шевченко. А также в сёлах Баянды, Жетыбай, Курык, Бейнеу и Шетпе.



- В регионе находится 16 свалок, не отвечающих специальным требованиям. Эти точки расположены в семи сёлах Мангистауского района и девяти сёлах Бейнеуского района. В целом, ситуация на полигонах и работа по сортировке мусора остаётся неудовлетворительной. Инвесторы, которые хотят заниматься сортировкой и переработкой твёрдых бытовых отходов в регионе, в связи с ситуацией по COVID-19 с визитом в регион задерживаются, – сообщил Дуйсен Кусбеков, руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области.



По данным специалиста, необходимость в полигоне обусловлена активным темпом строительства.



- Строительство площадки по сбору и переработке строительных отходов ведётся в городе Нур-Султане. В связи с этим, в Мангистау также планируется организовать открытие площадки по сбору и переработке строительных отходов в районе полигона Мунайлинского района. Отмечу, что в Мангистауской области сбором и вывозом отходов занимается 21 организация. По региону имеются 12 006 контейнеров для хранения мусора. Необходимо ещё 16 819, - рассказал Дуйсен Кусбеков.