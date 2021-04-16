Столкновение двух самосвалов в пригороде Актау попало на видео

По словам очевидцев, авария произошла в селе Атамекен, недалеко от станции технического обслуживания "Титан". Момент столкновения попал на видео.- Эти две машины выезжали с «пятачка», а та машина, которая сбила, уже ехала гружёная. Кажется, водитель одной пострадал. Приехали полицейские, Скорая помощь и пожарная служба, – сообщил очевидец.По его словам, одному из водителей зажало спецтехникой ногу.Lada.kz ожидает официальный комментарий от специальных служб.