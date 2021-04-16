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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 18:52

Просмотров: 368

Военнослужащего Актауского гарнизона осудили за нахождение в состоянии наркотического опьянения

Военнослужащий офицер одной из воинских частей Актауского гарнизона был задержан оперативными сотрудниками западного регионального военно-следственного управления МВД РК за хранение, перевозку и употребление наркотических средств «марихуаны» и «трамадола» - психотропного опиоидного анальгетика, который отпускается строго по рецепту врача. Об этом сообщил Тимур Исаков, руководитель западного регионального военно-следственного управления МВД РК.

Фото пресс-службы западного регионального военно-следственного управления МВД РК
В западном региональном военно-следственном управлении МВД РК прошло расширенное заседание с участием личного состава, а также актюбинского отдела, атырауской и уральской групп. На встрече подвели итоги деятельности подразделения за первый квартал. Там же стало известно, что оперативными сотрудниками был задержан в состоянии наркотического опьянения военнослужащий офицер, который должен был находиться в постоянной боевой готовности. Расследование было окончено и направлено в военный суд Актюбинского гарнизона. Офицер признан виновным, ему назначено наказание в виде штрафа на сумму 70 месячных расчётных показателей или 204 190 тенге.

- Большое внимание военно-следственными органами уделяется выявлению, пресечению, раскрытию преступлений и профилактической работе среди военнослужащих Актауского, Атырауского, Актюбинского и Уральского гарнизонов. По каждому уголовному делу следователями в адрес командования воинских частей и соединений вносятся представления по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления и других нарушений закона, - рассказал Тимур Исаков.

В управлении отметили, что их анализ состояния преступности в войсках и воинских формированиях за последние годы показывает, что в целом отмечается тенденция к снижению количества зарегистрированных преступлений, в том числе благодаря профилактической работе.

- Однако, если сравнить с аналогичным периодом прошлого года, то количество преступлений, совершённых военнослужащими за первый квартал 2021 года, увеличилось на 16,6 процента. Несмотря на это, в разы снизилось число тяжких преступлений. Также можно отметить, что исчезли преступления, совершённые военнослужащими в группе, и хищения имущества граждан. Сократилось количество таких общественно опасных преступлений, как преступления против личности, с применением насилия, коррупционных, – отметил Тимур Исаков, руководитель Западного регионального ВСУ МВД РК.

Основной задачей военно-следственных органов являются: выявление, предупреждение, пресечение, раскрытие и расследование воинских преступлений и преступлений, совершённых военнослужащими.

- Несмотря на снижение тяжких преступлений, совершаемых в войсках и воинских формированиях, военнослужащими продолжают совершаться преступления, связанные с наркотическими веществами, имеющие большой общественный резонанс и роняющие доверие граждан к «людям в погонах». Большая роль в их раскрытии и расследовании принадлежит оперативно–следственным подразделениям Западного регионального военно-следственного управления МВД РК. Поэтому до личного состава доведено состояние дисциплины, законности и противодействия коррупции в органах внутренних дел за текущий год, рассказано о строгом соблюдении служебно-воинской дисциплины, недопущении коррупционных правонарушений и нарушений законности в служебной деятельности и быту, - отметил Тимур Исаков.



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