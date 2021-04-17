Рабочие из Жанаозена заявили о намерении провести забастовку

Работники ТОО «Фиркрофт» вышли к зданию акимата Жанаозена вчера, 16 апреля. Они записали видеообращение, в котором сообщили, что ТОО «Бургылау» не выполняет поправки в 103 статье Трудового кодекса.- После внесения поправок в Трудовой кодекс они были обязаны поднять нам зарплаты, но в феврале из актауского и атырауского филиалов ТОО «Фиркрофт» прислали дополнительные соглашения в трудовой договор. Сказали, что с 1 января между ТОО «Фиркрофт» и ТОО «Бургылау» действует договор по оказанию услуг, и мы не подпадаем под новые поправки. Допсоглашение мы до сих пор не подписали. Многим отправили его по почте и дали срок в 5 рабочих дней, крайний срок – в понедельник, 19 апреля. И мы решили, что с понедельника объявим забастовку, пока наши претензии не услышат, - сообщил один из сотрудников ТОО «Фиркрофт».По его словам, с начала года в акимате Жанаозена прошло несколько собраний, на которых обсуждался этот вопрос, но эти встречи не помогли решить проблему.