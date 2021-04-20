Ералы Тугжанов раскритиковал работу мониторинговых групп Мангистауской области

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Заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов на заседании правительства раскритиковал работу мониторинговых групп четырёх регионов, в том числе и Мангистауской области.
- С начала года были проведены рейдовые мероприятия, которыми было охвачено более 400 тысяч объектов. Однако мониторинговые группы неэффективно работают в Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангистауской и Павлодарской областях, – отметил Ералы Тугжанов.
По его словам, с 1 января по всем регионам в общественных местах – в ресторанах и ночных клубах – выявили более пяти тысяч нарушений карантинных требований. Ряд заведений провели более тысячи мероприятий.
- В Нур-Султане 17 апреля работало кафе «Бруклин», там было обнаружено 40 человек. Также факты нарушения ограничительных мер были зафиксированы в Алматы 15, 17, 22 апреля. В Атырауской области 4 апреля в ресторане «Арай» прошла свадьба на 80 человек. В Костанайской, в Западно-Казахстанской областях выявлено проведение тоев и других мероприятий. Мы видим, что во всех регионах нарушаются карантинные меры, – подчеркнул Тугжанов.
Он отметил, что в Алматы, Шымкенте, Западно-Казахстанской, Туркестанской областях была обновлена работа мониторинговых групп, которые за прошлую неделю выявили 957 нарушений карантинных требований.
Напомним, что владелец караоке набросился с кулаками на мониторинговую группу в Актау.
- С начала года были проведены рейдовые мероприятия, которыми было охвачено более 400 тысяч объектов. Однако мониторинговые группы неэффективно работают в Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангистауской и Павлодарской областях, – отметил Ералы Тугжанов.
По его словам, с 1 января по всем регионам в общественных местах – в ресторанах и ночных клубах – выявили более пяти тысяч нарушений карантинных требований. Ряд заведений провели более тысячи мероприятий.
- В Нур-Султане 17 апреля работало кафе «Бруклин», там было обнаружено 40 человек. Также факты нарушения ограничительных мер были зафиксированы в Алматы 15, 17, 22 апреля. В Атырауской области 4 апреля в ресторане «Арай» прошла свадьба на 80 человек. В Костанайской, в Западно-Казахстанской областях выявлено проведение тоев и других мероприятий. Мы видим, что во всех регионах нарушаются карантинные меры, – подчеркнул Тугжанов.
Он отметил, что в Алматы, Шымкенте, Западно-Казахстанской, Туркестанской областях была обновлена работа мониторинговых групп, которые за прошлую неделю выявили 957 нарушений карантинных требований.
Напомним, что владелец караоке набросился с кулаками на мониторинговую группу в Актау.
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