О нехватке воды рассказали жители поселка Атамекен в Мангистау

Иллюстративное фото из архива Lada.kz

Жители поселка Атамекен обратились к акиму Мангистауской области и в региональную прокуратуру с просьбой решить проблему с водоснабжением. Они утверждают, что вынуждены закупать бочки с водой по завышенной цене, поскольку отключения длятся по несколько дней.



- У нас нет воды по два, по три дня, бывает и неделями. Раньше были подобные проблемы, но не настолько серьезные. Иногда воду включают на час-два в сутки – кто вообще такое придумал? Мы просто хотим пить чистую, хорошую воду – нам не могут обеспечить даже этого, а хотят делать из Актау курортный город, - рассказала Ольга Грибанова, представляющая жителей Атамекена, которые подписали обращение.



По ее словам, ранее из бюджета области выделили миллиард тенге на то, чтобы провести воду к каждому дому, но эти работы провели с нарушением норм.



- Для каждого дома должны были сделать отдельный колодец – в итоге у нас один колодец на четыре дома. Кто принимал такую работу? Зато здесь работает множество автомоек, открыто производство бутилированной воды! На людях просто наживаются. Такое чувство, что нас не считают за людей. Мы просим, помогите нам разобраться с этим беспределом, просим самого простого – воды! – добавила Ольга Грибанова.