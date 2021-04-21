В кромешной тьме! Водители жалуются на отсутствие освещения на дороге Актау-аэропорт

- В вечернее и ночное время ездить невозможно. Отсутствие освещения часто приводит к ДТП, наезду на животных. Зачем убирать все столбы освещения раньше времени, если не принялись заниматься ремонтом этого участка дороги?, - задаются вопросом водители.

По словам водителей, от Актау до бывшего поста ГАИ демонтировали все столбы освещения.Также на данном участке дороги, как говорят водители, создают помехи при движении в ветреную погоду пыль и песок. Обочины, по их словам, компетентные службы не поливают.Lada.kz ожидает комментарий от пресс-службы городского акимата.Напомним, автомобильную дорогу, которая ведет из Актау в аэропорт, планируют сделать четырехполосной.