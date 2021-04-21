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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 21:19

Просмотров: 194

В кромешной тьме! Водители жалуются на отсутствие освещения на дороге Актау-аэропорт

Отсутствие освещения вдоль дорожного полотна, как заявляют водители, создает аварийную обстановку при движении транспорта.

Кадр видео
По словам водителей, от Актау до бывшего поста ГАИ демонтировали все столбы освещения.

- В вечернее и ночное время ездить невозможно. Отсутствие освещения часто приводит к ДТП, наезду на животных. Зачем убирать все столбы освещения раньше времени, если не принялись заниматься ремонтом этого участка дороги?, - задаются вопросом водители.




Также на данном участке дороги, как говорят водители, создают помехи при движении в ветреную погоду пыль и песок. Обочины, по их словам, компетентные службы не поливают.



Lada.kz ожидает комментарий от пресс-службы городского акимата.

Напомним, автомобильную дорогу, которая ведет из Актау в аэропорт, планируют сделать четырехполосной.



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Комментарии ( 1 )

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kz1990 (Посетители) Сегодня, 21:51
У нас всё как всегда через одно место делается! stena
 
 

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