В Актау более двух тысяч деревьев будут пересажены из-за расширения дороги в аэропорт

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Дорога, ведущая из города Актау в аэропорт, будет реконструирована и станет четырехполосной.



- Начата реконструкция автомобильной дороги Актау-аэропорт. По проекту, дорога расширяется до четырехполосной. В связи с этим около 2000 деревьев вдоль обочин будут пересажены, - сообщили управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Мангистауской области.



