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ЛАДА.kz » Общество

Диляра Искакова

Опубликовано: Сегодня, 13:16

Просмотров: 626

В Актау более двух тысяч деревьев будут пересажены из-за расширения дороги в аэропорт

В Актау автомобильную дорогу, которая ведет из Актау в аэропорт, планируют сделать четырехполосной. Поэтому две тысячи деревьев, растущих вдоль обочины дороги, будут пересажены. Об этом сообщили в управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Мангистауской области.

Фото пользователя Lada.kz
Дорога, ведущая из города Актау в аэропорт, будет реконструирована и станет четырехполосной.

- Начата реконструкция автомобильной дороги Актау-аэропорт. По проекту, дорога расширяется до четырехполосной. В связи с этим около 2000 деревьев вдоль обочин будут пересажены, - сообщили управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Мангистауской области.




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Комментарии ( 3 )

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 Абвгд (Посетители) Сегодня, 14:03
himan61,
Туристы там ездить не будут))
 
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Empro (Посетители) Сегодня, 14:01
Получается от тайота центра до поворота на аэропорт, тоже будут делать 4 полосы.

Или до первого поворота на город с аэропорта, чтобы до риксоса удобно было ехать)
 
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 himan61 (Посетители) Сегодня, 13:34
расширьте трассу до станции Мангышлак! там основной автомобильный поток!
 
 

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