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ЛАДА.kz » Общество

Диляра Искакова

Опубликовано: Сегодня, 15:57

Просмотров: 1322

«Бесстрашные» люди: Жители Актау продолжают гулять по закрытой на ремонт скальной тропе

В акимате Актау заявляют, что на скальной тропе гулять небезопасно, поэтому объект до сих пор закрыт для посещения. Однако горожане, несмотря на предупреждения представителей власти, убрали установленные заборы и продолжают гулять по Скальной тропе.

Фото Рашида Исмагилова
Скальная тропа, где в ноябре 2020 года произошел обвал камней, до сих пор закрыта. Сообщается, что объект закрыт для проведения ремонта.

- В ходе проверки были выявлены дефекты: множественные трещины на скалах, отсутствие перил в некоторых местах, досок, обвал брусчатки, нерабочие камеры видеонаблюдения, вышедшие из строя столбы освещения. Мы направили письмо подрядной организации для устранения всех дефектов. В последующем Скальную тропу передадут на баланс акимата города для последующего обслуживания. На сегодняшний день достопримечательность закрыта на ремонт и для устранения всех дефектов, - сообщили в пресс-службе акимата Актау.

Журналисты Lada.kz побывали на Скальной тропе и запечатлели на фото нынешнее состояние местной достопримечательности.

«Бесстрашные» люди: Жители Актау продолжают гулять по закрытой на ремонт скальной тропе

«Бесстрашные» люди: Жители Актау продолжают гулять по закрытой на ремонт скальной тропе

«Бесстрашные» люди: Жители Актау продолжают гулять по закрытой на ремонт скальной тропе


На кадрах фото видно, что установленные ограды сдвинули в сторону. Жители и гости города имеют доступ к Скальной тропе.

Корреспонденты увидели гуляющих по Скальной тропе людей и закрытый участковый пункт полиции.

«Бесстрашные» люди: Жители Актау продолжают гулять по закрытой на ремонт скальной тропе

«Бесстрашные» люди: Жители Актау продолжают гулять по закрытой на ремонт скальной тропе




Напомним, обвал камней произошел на Скальной тропе 14 ноября, когда посетителей на тропе не было. В результате пострадала только пешеходная дорожка. Момент обрушения попал на видео.



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Комментарии ( 3 )

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jokerok (Посетители) Сегодня, 18:21
Мы там гуляли когда никакой тропы то не было в помине. А тут оградку поставили и думали кого-то она остановит. Хех. rofl
Оградка для галочки, для снятия ответственности.

Если что, за компьютером сидит мой кот. А я не вмешиваюсь в личную жизнь моего кота.
 
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  • Daisy
 #aktau# (Посетители) Сегодня, 18:07
Тропу закрыли после случая обвала, чтоб никакой ответственности , в случае чего, не нести. Никакой ремонт там не производится, а только все ухудшается и дальше. В некоторых местах вполне безопасно гулять, можно просто огородить опасные участки, а остальную тропу открыть для посещения, ведь это действительно очень красивое место в нашем городе, а иначе люди будут отодвигать ограждения и дальше и проникать на тропу, пока действительно не случится что-то ужасное... но пока власти попросту БЕЗДЕЙСТВУЮТ... НО ЧТОЖ НАМ НЕ ПРИВЫКАТЬ
 
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крякозя́бр (Посетители) Сегодня, 17:36
Это какое-то издевательство! Почему должным образом не описана информация? Какие-то баррикады ужасающего вида стоят и не понятно почему их так сделали.
Сколько можно издеваться?! Кто ведёт ремонт и когда закончится? Туристы из-за этого отказываются нашу область посещать, как-то будет ответственен за срыв сезона rofl ?
 
 

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