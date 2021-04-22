«Бесстрашные» люди: Жители Актау продолжают гулять по закрытой на ремонт скальной тропе

Фото Рашида Исмагилова
Скальная тропа, где в ноябре 2020 года произошел обвал камней, до сих пор закрыта. Сообщается, что объект закрыт для проведения ремонта.
- В ходе проверки были выявлены дефекты: множественные трещины на скалах, отсутствие перил в некоторых местах, досок, обвал брусчатки, нерабочие камеры видеонаблюдения, вышедшие из строя столбы освещения. Мы направили письмо подрядной организации для устранения всех дефектов. В последующем Скальную тропу передадут на баланс акимата города для последующего обслуживания. На сегодняшний день достопримечательность закрыта на ремонт и для устранения всех дефектов, - сообщили в пресс-службе акимата Актау.
Журналисты Lada.kz побывали на Скальной тропе и запечатлели на фото нынешнее состояние местной достопримечательности.
На кадрах фото видно, что установленные ограды сдвинули в сторону. Жители и гости города имеют доступ к Скальной тропе.
Корреспонденты увидели гуляющих по Скальной тропе людей и закрытый участковый пункт полиции.
Напомним, обвал камней произошел на Скальной тропе 14 ноября, когда посетителей на тропе не было. В результате пострадала только пешеходная дорожка. Момент обрушения попал на видео.
- В ходе проверки были выявлены дефекты: множественные трещины на скалах, отсутствие перил в некоторых местах, досок, обвал брусчатки, нерабочие камеры видеонаблюдения, вышедшие из строя столбы освещения. Мы направили письмо подрядной организации для устранения всех дефектов. В последующем Скальную тропу передадут на баланс акимата города для последующего обслуживания. На сегодняшний день достопримечательность закрыта на ремонт и для устранения всех дефектов, - сообщили в пресс-службе акимата Актау.
Журналисты Lada.kz побывали на Скальной тропе и запечатлели на фото нынешнее состояние местной достопримечательности.
На кадрах фото видно, что установленные ограды сдвинули в сторону. Жители и гости города имеют доступ к Скальной тропе.
Корреспонденты увидели гуляющих по Скальной тропе людей и закрытый участковый пункт полиции.
Напомним, обвал камней произошел на Скальной тропе 14 ноября, когда посетителей на тропе не было. В результате пострадала только пешеходная дорожка. Момент обрушения попал на видео.