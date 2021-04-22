На городском кладбище Актау стали вывозить мусор

Фото предоставлено пресс-службой акима Актау
На городском кладбище в Актау начали санитарную очистку. Вывоз мусора производит государственное коммунальное предприятие (ГКП) «Актау тургын-уй».
- В текущем году ГКП «Актау тургын-уй» будет обслуживать городское кладбище в 29А микрорайоне. Сейчас мы подписываем с ними договор. Они же будут нести ответственность за подачу воды для полива растений. Воду планируется подключить со следующей недели, - сообщили в пресс-службе акима Актау.
Представители акимата добавили, что в ходе проверки стало известно, что на кладбище незаконно предоставляли ритуальные услуги. Редакция Lada.kz ожидает более подробную информацию по этому факту от пресс-службы акима Актау и департамента полиции Мангистауской области.
Напомним, ранее стало известно, что на городском кладбище в Актау не вывозится мусор и нет воды для полива растений.
- В текущем году ГКП «Актау тургын-уй» будет обслуживать городское кладбище в 29А микрорайоне. Сейчас мы подписываем с ними договор. Они же будут нести ответственность за подачу воды для полива растений. Воду планируется подключить со следующей недели, - сообщили в пресс-службе акима Актау.
Представители акимата добавили, что в ходе проверки стало известно, что на кладбище незаконно предоставляли ритуальные услуги. Редакция Lada.kz ожидает более подробную информацию по этому факту от пресс-службы акима Актау и департамента полиции Мангистауской области.
Напомним, ранее стало известно, что на городском кладбище в Актау не вывозится мусор и нет воды для полива растений.
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