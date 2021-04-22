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ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 20:19

Просмотров: 186

На городском кладбище Актау стали вывозить мусор

После жалоб жителей на городском кладбище начали уборку. В пресс-службе акима Актау сообщили, что на кладбище незаконно предоставляли ритуальные услуги.

Фото предоставлено пресс-службой акима Актау
На городском кладбище в Актау начали санитарную очистку. Вывоз мусора производит государственное коммунальное предприятие (ГКП) «Актау тургын-уй».

- В текущем году ГКП «Актау тургын-уй» будет обслуживать городское кладбище в 29А микрорайоне. Сейчас мы подписываем с ними договор. Они же будут нести ответственность за подачу воды для полива растений. Воду планируется подключить со следующей недели, - сообщили в пресс-службе акима Актау.

Представители акимата добавили, что в ходе проверки стало известно, что на кладбище незаконно предоставляли ритуальные услуги. Редакция Lada.kz ожидает более подробную информацию по этому факту от пресс-службы акима Актау и департамента полиции Мангистауской области.

На городском кладбище Актау стали вывозить мусор

На городском кладбище Актау стали вывозить мусор

На городском кладбище Актау стали вывозить мусор


Напомним, ранее стало известно, что на городском кладбище в Актау не вывозится мусор и нет воды для полива растений.



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