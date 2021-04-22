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ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 17:13

Просмотров: 221

Чиновничий беспредел или планомерное освобождение территории в Актау? На городском кладбище горы мусора и нет воды

На городском кладбище в Актау нет воды для полива растений и не вывозится мусор. Сторожам уже несколько месяцев не платят зарплату. Об этом сообщила жительница города.

Фото Рашида Исмагилова
Жители Актау вынуждены самостоятельно возить воду для полива растений на городском кладбище. Эллона Курисько, жительница города, рассказала, что подачу воды на кладбище должны были начать в середине апреля.

- В это время обычно уже была вода, и все могли спокойно поливать растения. Но с прошлого года у нас проблемы. И если молодежь еще может таскать воду из дома, то пожилым людям гораздо тяжелее. Мы звонили в акимат, наши звонки просто сбрасывали, никаких комментариев не давали. В этом году снова повторяется ситуация, - рассказала Эллона Курисько.

С кладбища продолжительное время не вывозят мусор. Контейнеры им забиты, из-за чего мусор лежит и возле могил.

Чиновничий беспредел или планомерное освобождение территории в Актау? На городском кладбище горы мусора и нет воды

Чиновничий беспредел или планомерное освобождение территории в Актау? На городском кладбище горы мусора и нет воды

Чиновничий беспредел или планомерное освобождение территории в Актау? На городском кладбище горы мусора и нет воды

Чиновничий беспредел или планомерное освобождение территории в Актау? На городском кладбище горы мусора и нет воды

Чиновничий беспредел или планомерное освобождение территории в Актау? На городском кладбище горы мусора и нет воды

Чиновничий беспредел или планомерное освобождение территории в Актау? На городском кладбище горы мусора и нет воды

Фото Рашида Исмагилова


- Порядка на кладбище нет вообще. Сотрудница ритуальной конторы, расположенной рядом, сказала нам, что трубы в неисправном состоянии, а сторожа кладбища сидят без зарплаты, - добавила Эллона Курисько.

Редакция Lada.kz направила официальный запрос в городской акимат, чтобы узнать, по каким причинам городское кладбище находится в таком состоянии. На данный момент ответ от акимата пока не поступал.



Напомним, жалобы на состояние городского кладбища поступают не первый год. Проблемы с подачей воды начались в 2016 году.

Жалобы повторились в 2017 году, когда подачу задержали из-за прорыва трубопровода.

В апреле 2019 года городские власти сократили бюджет на содержание кладбища, из-за чего на нем скопился мусор.

В мае того же года на кладбище отключили воду и перестали вывозить мусор из-за финансовых затруднений. Позже появилась информация о том, что работникам третий месяц не платят зарплату.

В городском акимате сообщили, что не будут покрывать задолженность руководства городского кладбища по заработной плате перед своими сотрудниками.

В сентябре того же года руководитель кладбища планировала подать в суд на акимат Актау.

В июле 2020 года воду на кладбище отключили из-за того, что акимат Актау не заключил договор с государственным коммунальным предприятием «Каспий жылу, су арнасы».



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Комментарии ( 1 )

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  • non_alcoholic
 крякозя́бр (Посетители) Сегодня, 17:25
Элементарно не в состоянии полив обеспечить. Такая же ситуация с водой и на новом кладбище. В прошлом году там всего несколько раз была вода.
Составьте график подачи воды, чего вы над людьми издеваетесь?
 
 

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