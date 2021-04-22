Чиновничий беспредел или планомерное освобождение территории в Актау? На городском кладбище горы мусора и нет воды

Фото Рашида Исмагилова
Жители Актау вынуждены самостоятельно возить воду для полива растений на городском кладбище. Эллона Курисько, жительница города, рассказала, что подачу воды на кладбище должны были начать в середине апреля.
- В это время обычно уже была вода, и все могли спокойно поливать растения. Но с прошлого года у нас проблемы. И если молодежь еще может таскать воду из дома, то пожилым людям гораздо тяжелее. Мы звонили в акимат, наши звонки просто сбрасывали, никаких комментариев не давали. В этом году снова повторяется ситуация, - рассказала Эллона Курисько.
С кладбища продолжительное время не вывозят мусор. Контейнеры им забиты, из-за чего мусор лежит и возле могил.
- Порядка на кладбище нет вообще. Сотрудница ритуальной конторы, расположенной рядом, сказала нам, что трубы в неисправном состоянии, а сторожа кладбища сидят без зарплаты, - добавила Эллона Курисько.
Редакция Lada.kz направила официальный запрос в городской акимат, чтобы узнать, по каким причинам городское кладбище находится в таком состоянии. На данный момент ответ от акимата пока не поступал.
Напомним, жалобы на состояние городского кладбища поступают не первый год. Проблемы с подачей воды начались в 2016 году.
Жалобы повторились в 2017 году, когда подачу задержали из-за прорыва трубопровода.
В апреле 2019 года городские власти сократили бюджет на содержание кладбища, из-за чего на нем скопился мусор.
В мае того же года на кладбище отключили воду и перестали вывозить мусор из-за финансовых затруднений. Позже появилась информация о том, что работникам третий месяц не платят зарплату.
В городском акимате сообщили, что не будут покрывать задолженность руководства городского кладбища по заработной плате перед своими сотрудниками.
В сентябре того же года руководитель кладбища планировала подать в суд на акимат Актау.
В июле 2020 года воду на кладбище отключили из-за того, что акимат Актау не заключил договор с государственным коммунальным предприятием «Каспий жылу, су арнасы».
- В это время обычно уже была вода, и все могли спокойно поливать растения. Но с прошлого года у нас проблемы. И если молодежь еще может таскать воду из дома, то пожилым людям гораздо тяжелее. Мы звонили в акимат, наши звонки просто сбрасывали, никаких комментариев не давали. В этом году снова повторяется ситуация, - рассказала Эллона Курисько.
С кладбища продолжительное время не вывозят мусор. Контейнеры им забиты, из-за чего мусор лежит и возле могил.
Фото Рашида Исмагилова
- Порядка на кладбище нет вообще. Сотрудница ритуальной конторы, расположенной рядом, сказала нам, что трубы в неисправном состоянии, а сторожа кладбища сидят без зарплаты, - добавила Эллона Курисько.
Редакция Lada.kz направила официальный запрос в городской акимат, чтобы узнать, по каким причинам городское кладбище находится в таком состоянии. На данный момент ответ от акимата пока не поступал.
Напомним, жалобы на состояние городского кладбища поступают не первый год. Проблемы с подачей воды начались в 2016 году.
Жалобы повторились в 2017 году, когда подачу задержали из-за прорыва трубопровода.
В апреле 2019 года городские власти сократили бюджет на содержание кладбища, из-за чего на нем скопился мусор.
В мае того же года на кладбище отключили воду и перестали вывозить мусор из-за финансовых затруднений. Позже появилась информация о том, что работникам третий месяц не платят зарплату.
В городском акимате сообщили, что не будут покрывать задолженность руководства городского кладбища по заработной плате перед своими сотрудниками.
В сентябре того же года руководитель кладбища планировала подать в суд на акимат Актау.
В июле 2020 года воду на кладбище отключили из-за того, что акимат Актау не заключил договор с государственным коммунальным предприятием «Каспий жылу, су арнасы».