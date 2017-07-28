Устранить порыв трубопровода на христианском кладбище Актау обещают сегодня

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Больше недели, по словам актаусцев, на христианском кладбище отсутствует вода для полива. Горожане вынуждены привозить воду с собой, чтобы поливать зеленые насаждения у могил усопших.
- Люди ходят к своим родственникам и близким на погост, несут с собой баклажки с водой, дабы в такую жару не дать погибнуть растениям, которые высадили на могилы, - рассказал пользователь Lada.kz.
Берик Изгалиев рассказал, что подачу воды на кладбище прекратили из-за порыва трубы.
- Сотрудники коммунального предприятия «Кала жолдары» устраняют поломку. Сегодня они должны закончить ремонт и подача воды возобновится, - заверил чиновник.
Напомним, в 2016 году жители Актау пожаловались на отсутствие воды на кладбище.
На ремонт трубопровода на территории кладбища, как рассказали в ТОО «Кала жолдары», выделили 6 067 999, 84 тенге.
- Люди ходят к своим родственникам и близким на погост, несут с собой баклажки с водой, дабы в такую жару не дать погибнуть растениям, которые высадили на могилы, - рассказал пользователь Lada.kz.
Берик Изгалиев рассказал, что подачу воды на кладбище прекратили из-за порыва трубы.
- Сотрудники коммунального предприятия «Кала жолдары» устраняют поломку. Сегодня они должны закончить ремонт и подача воды возобновится, - заверил чиновник.
Напомним, в 2016 году жители Актау пожаловались на отсутствие воды на кладбище.
На ремонт трубопровода на территории кладбища, как рассказали в ТОО «Кала жолдары», выделили 6 067 999, 84 тенге.