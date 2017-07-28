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ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Светлана Антонова

Опубликовано: Сегодня, 14:01

Просмотров: 399

Устранить порыв трубопровода на христианском кладбище Актау обещают сегодня

Отсутствие воды на христианском кладбище связано с поломкой трубопровода. Сегодня, по словам Берика Изгалиева, начальника актауского городского отдела жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), ремонтные работы закончатся и подачу воды возобновят.

фото пользователя сайта Lada.kz
Больше недели, по словам актаусцев, на христианском кладбище отсутствует вода для полива. Горожане вынуждены привозить воду с собой, чтобы поливать зеленые насаждения у могил усопших.

- Люди ходят к своим родственникам и близким на погост, несут с собой баклажки с водой, дабы в такую жару не дать погибнуть растениям, которые высадили на могилы, - рассказал пользователь Lada.kz.

Берик Изгалиев рассказал, что подачу воды на кладбище прекратили из-за порыва трубы.

- Сотрудники коммунального предприятия «Кала жолдары» устраняют поломку. Сегодня они должны закончить ремонт и подача воды возобновится, - заверил чиновник.

Напомним, в 2016 году жители Актау пожаловались на отсутствие воды на кладбище.

На ремонт трубопровода на территории кладбища, как рассказали в ТОО «Кала жолдары», выделили 6 067 999, 84 тенге.


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Комментарии ( 3 )

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_Туман_ (Посетители) Сегодня, 15:35
Собаченьке жарко.
 
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  • _Туман_
 Егерь (Посетители) Сегодня, 14:35
Респект, Остап! bravo Осветил проблему. Иначе, работники кладбища так бы и жили слепыми котятами, не замечая сохнущих растений.
 
-1
  • ATJIAHT
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Имярек (Посетители) Сегодня, 14:08
Наверное где-то рядом с кладбищем автомойку открывают, что бы за счет полиной воды машины мыть... Вот и нет воды неделю "врезались" грамотно в систему

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
 

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