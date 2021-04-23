Почти 8 миллионов взыскали с должников по алиментам в Мангистау

Фото палаты частных судебных исполнителей Мангистауской области

Должники по алиментам, как сообщил Исатай Аблаев, не доводя дело до суда о привлечении их к административной и уголовной ответственности, выплатили алименты в полном объёме.



- Благодаря нашим с административной полицией рейдам женщина с бывшего супруга получила почти 3 миллиона тенге. Кроме этого, на штрафстоянку водворили шесть автомашин за долги по административным штрафам и иным задолженностям в доход государства согласно постановлению судебного исполнителя. Должникам могут назначить лишение или ограничение свободы до двух лет. Или заменить наказание на 600 часов общественных работ согласно статье 139 Уголовного кодекса РК. Совместно с сотрудниками административной полиции мы ежедневно проводим подобные рейды, - сообщил Исатай Аблаев, заместитель руководителя палаты частных судебных исполнителей Мангистауской области.