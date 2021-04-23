Актауские школьники дарят друг другу книги

Традиционная акция Назарбаев Интеллектуальных школ «Книга покоряет мир», приуроченная ко всемирному дню книг и авторского права в четвёртый раз прошла в интеллектуальной школе Актау. В этом году акция книгодарения объединила 647 учеников и около 100 преподавателей.В акции участвовали не только школьники, но и педагоги. В общей сложности книги получили почти 760 человек, 100 из них учителя.- Я участвую в акции с момента её организации. Интересное мероприятие. Каждый раз думаешь и разгадываешь, кому какая книга попадётся. В этом году мне подарили «Слова назидания Абая», а я подарил однокласснику книгу Юрия Лим «Список», - рассказал Жансултан Буркитбай, президент школьного самоуправления.