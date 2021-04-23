Военнослужащий Актау присваивал себе командировочные деньги за фиктивные поездки

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Преступную схему присвоения государственных денежных средств офицер одной из войсковых частей Актау отрабатывал летом 2020 года.



- Военнослужащий, который обязан был пресекать хищение или порчу чужого имущества, незаконного расходования денежных средств и других преступлений, сам нарушил закон. Летом прошлого года он фиктивно направлял в служебные командировки подчинённых для получения вещевого имущества и присваивал полученные ими на командировочные расходы денежные средства. Приговором военного суда Актюбинского гарнизона офицер признан виновным, ему назначено наказание в виде штрафа на сумму 2,7 миллиона тенге. Данный военнослужащий уволен из рядов Вооруженных сил и лишён воинского звания «майор», - сообщил Эльдар Алибай, старший следователь по особо важным делам Западного регионального Военно-следственного управления МВД РК.



В общем, бывший майор присвоил 270 тысяч тенге.



- Призываю военнослужащих Актауского гарнизона не нарушать воинскую дисциплину и соблюдать законность в ходе исполнения служебных обязанностей. Обо всех фактах совершения противоправных действий с участием военнослужащих можно сообщить по телефонам: 8 (7292) 21-22-16, 21-10-88, 21-21-62, - сказал Эльдар Алибай.