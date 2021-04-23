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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 15:15

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Военнослужащий Актау присваивал себе командировочные деньги за фиктивные поездки

Офицера одной из войсковых частей Актау уволили за то, что он оформлял фиктивные командировки подчинённых, а денежные средства, предусмотренные на поездки, забирал себе. Об этом сообщил Эльдар Алибай, старший следователь по особо важным делам Западного регионального Военно-следственного управления МВД РК.

Фото из открытых источников
Преступную схему присвоения государственных денежных средств офицер одной из войсковых частей Актау отрабатывал летом 2020 года.

- Военнослужащий, который обязан был пресекать хищение или порчу чужого имущества, незаконного расходования денежных средств и других преступлений, сам нарушил закон. Летом прошлого года он фиктивно направлял в служебные командировки подчинённых для получения вещевого имущества и присваивал полученные ими на командировочные расходы денежные средства. Приговором военного суда Актюбинского гарнизона офицер признан виновным, ему назначено наказание в виде штрафа на сумму 2,7 миллиона тенге. Данный военнослужащий уволен из рядов Вооруженных сил и лишён воинского звания «майор», - сообщил Эльдар Алибай, старший следователь по особо важным делам Западного регионального Военно-следственного управления МВД РК.

В общем, бывший майор присвоил 270 тысяч тенге.

- Призываю военнослужащих Актауского гарнизона не нарушать воинскую дисциплину и соблюдать законность в ходе исполнения служебных обязанностей. Обо всех фактах совершения противоправных действий с участием военнослужащих можно сообщить по телефонам: 8 (7292) 21-22-16, 21-10-88, 21-21-62, - сказал Эльдар Алибай.



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