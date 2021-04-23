В СПК «Каспий» назначен новый руководитель

Фото пресс-службы акимата Мангистауской области

Трудовую деятельность Куаныш Беришбаев начал в 2004 году мастером по строительству в ТОО «СМК-4».



С 2007 по 2009 годы работал в АО «НК» СПК Каспий». В 2009 году исполнял обязанности ведущего специалиста в Актауской городской территориальной инспекции Министерства сельского хозяйства.



С 2009 по 2010 годы работал в организационно-контрольном отделе в аппарате акима Мангистауской области.



С 2011 по 2012 годы занимал должность руководителя аппарата акима Мангистауского района.



С 2015 по 2016 и с 2017 по 2018 годы работал заместителем руководителя аппарата акима Мангистауской области.



С 2016 по 2017 годы был заместителем акима Актау по образованию, культуре, внутренней политике и вопросам выборов. После два года был руководителем управления координации занятости и социальных программ. Далее работал советником акима области. С апреля прошлого года по сегодняшний день занимал должность руководителя управления финансов Мангистауской области.