Работодатели подали в суд на бастующих подчинённых в Жанаозене

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Как сообщает azattyq.kz, 22 апреля бастующие записали новое видеообращение к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву и акиму Мангистауской области Серикбаю Трумову с призывом вмешаться в ситуацию.
- Мы являемся работниками, привлекаемыми предприятием "Бургылау" в городе Жанаозен Мангистауской области для работ по договору аутсорсинга. Ранее, 19 апреля, мы записали видеообращение, но до сих пор нарушения закона никем не устранены. Мы требуем реализации изменений, внесённых в статью 103 трудового кодекса. Просим акима Мангистауской области Трумова заняться этим вопросом и встретиться с работниками, работающими по аутсорсингу. На присутствующих здесь 108 граждан Казахстана всячески оказывают давление. В этой связи мы просим вас, как можно скорее найти решение, — говорит на видео один из бастующих, зачитывая новое обращение рабочих к властям.
Компания-работодатель ранее обратилась с иском в суд с просьбой признать забастовку незаконной. В полученном работниками судебном уведомлении за подписью судьи Жангалиевой говорится, что в производство Жанаозенского городского суда поступило исковое заявление ТОО «Фиркрофт Инжиниринг Сервисиз Лимитед Казахстан». В нём ответчиком указан 51 человек. Первое слушание по данному делу назначено на 26 апреля.
Попытки azattyq.kz получить комментарии в офисе компании «Фиркрофт» в городе Актау в пятницу не увенчались успехом. Номера представительства не ответили на звонки. Указанная заявителем в иске представитель компании Луиза Дюйсенгалиева отказалась от комментариев и предложила обращаться в офис компании.
Забастовка рабочих компании «Фиркрофт», привлекаемых для работы по контракту аутсорсинга базирующейся в Жанаозене нефтесервисной компанией «Бургылау», продолжается с 19 апреля. Рабочие ссылаются на принятые в конце прошлого года поправки, касающиеся вопросов заёмного труда, и требуют уравнять заработные платы с зарплатами штатных сотрудников «Бургылау». Согласно поправкам к трудовому кодексу, которые были подписаны президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым 19 декабря 2020 года и вступили в силу, работники аутсорсинговых компаний должны получать зарплаты, равные зарплатам штатных единиц нанимающих их предприятий.
С начала недели в Жанаозене с аналогичными требованиями выступают несколько десятков работников компании «MADIBA», выполняющих работы для компании «МунайФилдСервис» по договору аутсорсинга. 21 апреля стало известно, что компания-работодатель уведомила бастующих о «незаконности» забастовки. Протестующие говорят, что не разойдутся до тех пор, пока не будут выполнены их требования.
- Мы являемся работниками, привлекаемыми предприятием "Бургылау" в городе Жанаозен Мангистауской области для работ по договору аутсорсинга. Ранее, 19 апреля, мы записали видеообращение, но до сих пор нарушения закона никем не устранены. Мы требуем реализации изменений, внесённых в статью 103 трудового кодекса. Просим акима Мангистауской области Трумова заняться этим вопросом и встретиться с работниками, работающими по аутсорсингу. На присутствующих здесь 108 граждан Казахстана всячески оказывают давление. В этой связи мы просим вас, как можно скорее найти решение, — говорит на видео один из бастующих, зачитывая новое обращение рабочих к властям.
Компания-работодатель ранее обратилась с иском в суд с просьбой признать забастовку незаконной. В полученном работниками судебном уведомлении за подписью судьи Жангалиевой говорится, что в производство Жанаозенского городского суда поступило исковое заявление ТОО «Фиркрофт Инжиниринг Сервисиз Лимитед Казахстан». В нём ответчиком указан 51 человек. Первое слушание по данному делу назначено на 26 апреля.
Попытки azattyq.kz получить комментарии в офисе компании «Фиркрофт» в городе Актау в пятницу не увенчались успехом. Номера представительства не ответили на звонки. Указанная заявителем в иске представитель компании Луиза Дюйсенгалиева отказалась от комментариев и предложила обращаться в офис компании.
Забастовка рабочих компании «Фиркрофт», привлекаемых для работы по контракту аутсорсинга базирующейся в Жанаозене нефтесервисной компанией «Бургылау», продолжается с 19 апреля. Рабочие ссылаются на принятые в конце прошлого года поправки, касающиеся вопросов заёмного труда, и требуют уравнять заработные платы с зарплатами штатных сотрудников «Бургылау». Согласно поправкам к трудовому кодексу, которые были подписаны президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым 19 декабря 2020 года и вступили в силу, работники аутсорсинговых компаний должны получать зарплаты, равные зарплатам штатных единиц нанимающих их предприятий.
С начала недели в Жанаозене с аналогичными требованиями выступают несколько десятков работников компании «MADIBA», выполняющих работы для компании «МунайФилдСервис» по договору аутсорсинга. 21 апреля стало известно, что компания-работодатель уведомила бастующих о «незаконности» забастовки. Протестующие говорят, что не разойдутся до тех пор, пока не будут выполнены их требования.