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ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 17:08

Просмотров: 3983

Актаусцев удивил быстрый отлив на Каспии

Жители Актау стали очевидцами того, как буквально за 10 минут вода Каспия ушла примерно на 70 сантиметров. Об этом сообщает сайт tengrinews.kz.

Фото предоставлено очевидцем
Необычный отлив в Актау произошёл 21 апреля. Очевидец сообщил, что вода отошла примерно на 70 сантиметров всего за 10 минут, как сообщает сайт tengrinews.kz.

- А через 15 минут всё вернулось назад… Всё в воде снова, остров, который я показывал, пропал, - рассказал мужчина.

По словам Кирилла Осина, директора неправительственного учреждения «Эко Мангистау», причиной послужило сгонно-нагонное явление.

- Сгонно-нагонные явления – изменения уровня воды у берегов водоёма, вызванные действием ветра. Изменение уровня воды при сгонно-нагонных явлениях может достигать нескольких метров. Цунами у нас не бывает, приливов и отливов - тоже. Я могу объяснить это только так, - заключил Кирилл Осин.

Для справки:

Сгонно-нагонные явления у берегов водоёмов возникают из-за течений, которые образуются под действием ветра. Воздух, который движется над поверхностью воды, благодаря трению увлекает за собой верхний слой воды. Движение частиц на поверхности передаётся в глубину, и в итоге приходит в движение слой воды толщиной в несколько десятков метров. У берега, к которому устремляется поток воды, уровень повышается, а у противоположного – понижается. На участках берегов с пологим подводным склоном изменение уровня воды может достигать пяти метров.



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Комментарии ( 6 )

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-1
  • Феникс
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Дизель (Посетители) Сегодня, 21:51
Цитата: Фактор и Я
.а теперь Каспий снова стал катастрофически уходить от старого берега обнажая остовы пляжных сооружений..

ДА!, эта аномалия в созвездии с ковидом приведёт к краху региона и населения в целом.
Алочные барыги из -за нефти и газа и правителей сверху доведут и до такого события.

Ну что!, гребанём по барыгам и бюрократам.
 
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мунайши73 (Посетители) Сегодня, 18:54
Цитата: Фактор и Я
вспомнить 12 микрорайон напротив 11 микрорайона когда люди пробирались через пробитые в метровой толще снега выше метра снежные проходы.. только головы и были видны...когда снега лежали до апреля месяца


Отсыпь.
 
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  • Сухов.
  • alesha
  • Дизель
 Фактор и Я (Посетители) Сегодня, 18:31
Всё таки человеческий фактор вмешательства в природу решает свою зловещую роль... когда ещё существовал и был жив Арал экология была в нормальном состоянии, если кто ещё из оставшихся местных сторожил города вспомнит когда в конце 80 до начала середины 90-х годов в Актау были настоящие зимы сугробами до метра и больше .... вспомнить 12 микрорайон напротив 11 микрорайона когда люди пробирались через пробитые в метровой толще снега выше метра снежные проходы.. только головы и были видны...когда снега лежали до апреля месяца...а если вспомнить знаменитый городской пляж с 5 по 7 микрорайоны где прямо на берегу километрового пляжа были сооружены кабинки виде улиток для раздевания,кабинки для душа, грибки- беседки...и как это всё потом ушло под метровую толщину моря из-за исчезновения Аральского моря...вот и думай после этого, что там принцип сообщающихся сосудов был....а теперь Каспий снова стал катастрофически уходить от старого берега обнажая остовы пляжных сооружений... Сами же создаём проблемы и угрозы самому Каспию .... неразумный забор воды... теперь ещё строительства всевозможных дамб и обводных каналов на Севере Каспия всё ради подводной добычи нефти и газа на морских , глубинных месторождениях все эти международные и всякого рода нефтяные консорциумы со временем уйдут, а жить потом придется самим местным жителям аборигенам, а их потомкам вообще ничего не останется...как кроме былых воспоминаний о некогда прекрасном море ...прям один в один как сейчас идут воспоминания о былом и полноводном Арале...
 
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babe (Посетители) Сегодня, 18:09
Argallo,
Высыхает, как вы выразились , это другое.
 
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  • Дизель
 Argallo (Посетители) Сегодня, 18:02
Оно высыхает. Достаточно в 7мкр посмотреть, ушло от берега уже на 20-30 метров за несколько лет.
 
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  • DAD
 babe (Посетители) Сегодня, 17:26
Средняя продолжительность сгонов и нагонов в Каспийском море составляет преимущественно 10-12 ч, наибольшая достигает 24 ч, а в очень редких случаях может превышать двое суток.
Стоит задуматься , что за нагон за 10 минут 70 см.
 
 

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