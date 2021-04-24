Актаусцев удивил быстрый отлив на Каспии

Фото предоставлено очевидцем
Необычный отлив в Актау произошёл 21 апреля. Очевидец сообщил, что вода отошла примерно на 70 сантиметров всего за 10 минут, как сообщает сайт tengrinews.kz.
- А через 15 минут всё вернулось назад… Всё в воде снова, остров, который я показывал, пропал, - рассказал мужчина.
По словам Кирилла Осина, директора неправительственного учреждения «Эко Мангистау», причиной послужило сгонно-нагонное явление.
- Сгонно-нагонные явления – изменения уровня воды у берегов водоёма, вызванные действием ветра. Изменение уровня воды при сгонно-нагонных явлениях может достигать нескольких метров. Цунами у нас не бывает, приливов и отливов - тоже. Я могу объяснить это только так, - заключил Кирилл Осин.
Для справки:
Сгонно-нагонные явления у берегов водоёмов возникают из-за течений, которые образуются под действием ветра. Воздух, который движется над поверхностью воды, благодаря трению увлекает за собой верхний слой воды. Движение частиц на поверхности передаётся в глубину, и в итоге приходит в движение слой воды толщиной в несколько десятков метров. У берега, к которому устремляется поток воды, уровень повышается, а у противоположного – понижается. На участках берегов с пологим подводным склоном изменение уровня воды может достигать пяти метров.
- А через 15 минут всё вернулось назад… Всё в воде снова, остров, который я показывал, пропал, - рассказал мужчина.
По словам Кирилла Осина, директора неправительственного учреждения «Эко Мангистау», причиной послужило сгонно-нагонное явление.
- Сгонно-нагонные явления – изменения уровня воды у берегов водоёма, вызванные действием ветра. Изменение уровня воды при сгонно-нагонных явлениях может достигать нескольких метров. Цунами у нас не бывает, приливов и отливов - тоже. Я могу объяснить это только так, - заключил Кирилл Осин.
Для справки:
Сгонно-нагонные явления у берегов водоёмов возникают из-за течений, которые образуются под действием ветра. Воздух, который движется над поверхностью воды, благодаря трению увлекает за собой верхний слой воды. Движение частиц на поверхности передаётся в глубину, и в итоге приходит в движение слой воды толщиной в несколько десятков метров. У берега, к которому устремляется поток воды, уровень повышается, а у противоположного – понижается. На участках берегов с пологим подводным склоном изменение уровня воды может достигать пяти метров.