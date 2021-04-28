В Мангистау работает 30 пунктов вакцинации

Фото из доступных источников
На сегодняшний день, 28 апреля, в регионе функционирует 30 пунктов по вакцинации.
Получить прививку можно в следующих организациях:
В Актау:
1) «Актауская городская поликлиника № 1» в 7 микрорайоне
2) «Актауская городская поликлиника № 2» в 26 микрорайоне
3) Медицинская клиника «Нейрон» в 14 микрорайоне
4) Медицинская клиника «Ясин» в 17 микрорайоне
5) Ассамблея Народа Казахстана в 34 микрорайоне
6) Областной центр крови в 34А микрорайоне
7) Клиника «Еркемед» в 16 микрорайоне
8) Многопрофильная клиника «Sofie Medgroup» в 3 микрорайоне
9) ТРК «Ақтау» в 16 микрорайоне
10) Медицинский центр «Медикер Каспий» в 26 микрорайоне
11) Передвижная бригада на набережной 15 микрорайона рядом с амфитеатром
12) ТОО «МАЭК-Казатомпром»
13) Филиал ТОО «Институт Хирургии» в 1Б микрорайоне (для работников МангистауМунайГаз)
В Жанаозене:
14) Медицинская клиника «Медикер плюс» в Жанаозене в микрорайоне Самал
15) Клиника «Нейрон-Узень» в микрорайоне Самал
16) «Жанаозенская городская поликлиника № 1» в микрорайоне Жалын
17) «Жанаозенская городская поликлиника № 2» в микрорайоне Шанырак
18) «Жанаозенская городская поликлиника № 2» в селе Тенге
19) «Жанаозенская городская поликлиника № 3» в селе Рахат
В районах:
20) «Мунайлинская районная больница» в селе Баскудык
21) «Мунайлинская районная больница» в селе Кызылтобе-1
22) «Мангистауская центральная районная больница» в селе Шетпе
23) «Бейнеуская центральная районная больница» на улице Тобанияза
24) «Бейнеуская центральная районная больница» на улице Акшабайулы
25) «Тупкараганская центральная районная больница» в Форт-Шевченко
26) «Тупкараганская центральная районная больница» в селе Акшукур
27) «Тупкараганская центральная районная больница» в селе Таушык
28) Каракиянская центральная районная больница в селе Курык
29) Боранкульская районная больница
30) «Жетыбайская сельская больница»
Напомним, на вопросы по вакцинации населения ответили специалисты здравоохранения региона.
Получить прививку можно в следующих организациях:
В Актау:
1) «Актауская городская поликлиника № 1» в 7 микрорайоне
2) «Актауская городская поликлиника № 2» в 26 микрорайоне
3) Медицинская клиника «Нейрон» в 14 микрорайоне
4) Медицинская клиника «Ясин» в 17 микрорайоне
5) Ассамблея Народа Казахстана в 34 микрорайоне
6) Областной центр крови в 34А микрорайоне
7) Клиника «Еркемед» в 16 микрорайоне
8) Многопрофильная клиника «Sofie Medgroup» в 3 микрорайоне
9) ТРК «Ақтау» в 16 микрорайоне
10) Медицинский центр «Медикер Каспий» в 26 микрорайоне
11) Передвижная бригада на набережной 15 микрорайона рядом с амфитеатром
12) ТОО «МАЭК-Казатомпром»
13) Филиал ТОО «Институт Хирургии» в 1Б микрорайоне (для работников МангистауМунайГаз)
В Жанаозене:
14) Медицинская клиника «Медикер плюс» в Жанаозене в микрорайоне Самал
15) Клиника «Нейрон-Узень» в микрорайоне Самал
16) «Жанаозенская городская поликлиника № 1» в микрорайоне Жалын
17) «Жанаозенская городская поликлиника № 2» в микрорайоне Шанырак
18) «Жанаозенская городская поликлиника № 2» в селе Тенге
19) «Жанаозенская городская поликлиника № 3» в селе Рахат
В районах:
20) «Мунайлинская районная больница» в селе Баскудык
21) «Мунайлинская районная больница» в селе Кызылтобе-1
22) «Мангистауская центральная районная больница» в селе Шетпе
23) «Бейнеуская центральная районная больница» на улице Тобанияза
24) «Бейнеуская центральная районная больница» на улице Акшабайулы
25) «Тупкараганская центральная районная больница» в Форт-Шевченко
26) «Тупкараганская центральная районная больница» в селе Акшукур
27) «Тупкараганская центральная районная больница» в селе Таушык
28) Каракиянская центральная районная больница в селе Курык
29) Боранкульская районная больница
30) «Жетыбайская сельская больница»
Напомним, на вопросы по вакцинации населения ответили специалисты здравоохранения региона.
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