Здесь прививают от коронавируса! Вакцинация в Актау производится в порядке живой очереди

Фото управления здравоохранения Мангистауской области

В Актау с 5 апреля 2021 года началась вакцинация населения.



В этом материале мы подробно рассказываем, как в Актау можно получить вакцину от коронавируса и что делать после получения прививки.



Важное о вакцинации

Вы вправе отказаться от вакцинации. Административной или уголовной ответственности за это не предусмотрено. Вакцинация против коронавируса проводится бесплатно.



Я хочу получить прививку против коронавируса. Что делать?

Получить прививку можно в следующих организациях:



«Актауская городская поликлиника № 1» в 7 микрорайоне

«Актауская городская поликлиника № 2» в 26 микрорайоне

Ассамблея Народа Казахстана

Областной центр крови

Медицинская клиника «Нейрон»

Медицинская клиника «Ясин»



в районах:



«Мунайлинская районная больница»

«Мангистауская центральная районная больница»

«Бейнеуская центральная районная больница»

«Тупкараганская центральная районная больница»

«Медикер плюс» медицинская клиника, расположенная в Жанаозене

«Жетыбайская сельская больница»



В актауских городских поликлиниках по справочному телефону сообщили, что предварительной записи нет, людей вакцинируют в порядке живой очереди. Перед вакцинацией медики должны провести медосмотр: измерить температуру, артериальное давление, сатурацию. Вторую дозу вакцины вы получите через 21 день после первой вакцинации.



Могу ли я получить прививку не по месту жительства?

Да. По информации главного санитарного врача Мангистауской области Газиза Надуева, для того, чтобы получить вакцину от COVID-19 - необязательно обращаться в поликлиники по месту жительства. Условно говоря, если вы прикреплены к городской поликлинике №1, вы имеете полное право получить вакцину в медицинской клинике «Нейрон». Кроме того, не во всех поликлиниках города развёрнуты прививочные кабинеты. Например, горожане, прикреплённые к поликлинике SofiemedGroup, не смогут получить вакцину от коронавируса, так как в клинике нет вакцины. Поэтому они могут обратиться в вышеуказанные учреждения.



Кому нельзя делать прививку против коронавируса?

Вам откажут в вакцинации, если:

• вам нет 18 лет;

• вы беременная или кормящая женщина;

• у вас медотвод;

• у вас имеется гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцины, содержащей аналогичные компоненты;

• у вас температура 37 градусов и выше;

• у вас признаки ОРВИ или вы болели предыдущие две недели;

• у вас острые инфекционные и неинфекционные заболевания;

• у вас имеются тяжёлые аллергические реакции в анамнезе.



Нужно ли вакцинироваться тем, кто уже перенёс Covid-19?

Через шесть месяцев после перенесённой коронавирусной инфекции вне зависимости от степени тяжести заболевания врачи рекомендуют провести вакцинацию.



Нужно ли сдавать тест на антитела перед вакцинацией

В соответствии с рекомендациями ВОЗ перед вакцинацией против КВИ не требуется проведение ИФА-исследования на определение антител к КВИ. В мире нет ни одного нормативного документа, в котором указывается "защитный" уровень антител к крови, то есть тот уровень, при котором риск заболеть в клинически выраженной форме отсутствует. В этой связи определение уровня антител перед вакцинацией является неинформативным.



Какое состояние после прививки считается ненормальным?

Реакции после вакцинации бывают лёгкой или средней степени выраженности. Лёгкие могут пройти сами в течение двух-трёх дней.

Из реакций могут быть:

• озноб, повышение температуры;

• боль в мышцах;

• боль в суставах;

• болезненность на месте инъекции;

• гиперемия (чрезмерное снабжение кровью сосудов того или иного участка тела, покраснение);

• отёчность.

Возникновение судорог или повышение температуры выше 40 градусов должны насторожить и стать незамедлительным поводом обращения к врачу.



Когда вырабатывается иммунитет после вакцинации?

В течение 12-14 дней после введения первой дозы вырабатывается первичный иммунный ответ. В течение этого времени нужно соблюдать социальную дистанцию, носить маску. Если вы заразитесь коронавирусом в это время, то заболевание будет протекать в лёгкой форме без осложнений. Именно поэтому врачи считают, что пользы от вакцинации больше, чем побочных реакций.



От 32 до 56 дней формируется устойчивый иммунитет.



Чего нельзя делать после вакцинации?

В течение трёх дней после получения прививки нельзя:

• мочить место инъекции;

• посещать бани, сауны;

• принимать алкоголь.



Можно ли заболеть после прививки против COVID-19

Ни одна вакцина не может дать стопроцентной гарантии от заражения, хотя и существенно снижает риски. Правильная вакцинация (с соблюдением всех правил) способна натренировать иммунную систему для реагирования на вирус. Поэтому, даже если заражение всё же произойдёт, болезнь пройдёт в значительно более лёгкой форме, а вероятнее всего – бессимптомно.



Однако нельзя забывать, что бессимптомные пациенты могут быть переносчиками инфекции. Поэтому, чтобы защитить непривитых окружающих вас людей, необходимо продолжать соблюдать социальное дистанцирование и носить маски даже после вакцинации.



Для справки: Жителям Мангистау предлагают вакцину от коронавируса российского производства под названием «Спутник V», разработанную в научном центре имени Гамалеи. Вакцина вводится в плечо двумя дозами по 0,5 мл. Вторая вводится спустя 19-23 дня после первой. В дальнейшем планируется переход на вакцину QazCovid-in. В настоящий момент она проходит третий этап клинических исследований, который планируется завершить в июне.