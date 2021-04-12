Здесь прививают от коронавируса! Вакцинация в Актау производится в порядке живой очереди

Фото управления здравоохранения Мангистауской области
В Актау с 5 апреля 2021 года началась вакцинация населения.
В этом материале мы подробно рассказываем, как в Актау можно получить вакцину от коронавируса и что делать после получения прививки.
Важное о вакцинации
Вы вправе отказаться от вакцинации. Административной или уголовной ответственности за это не предусмотрено. Вакцинация против коронавируса проводится бесплатно.
Я хочу получить прививку против коронавируса. Что делать?
Получить прививку можно в следующих организациях:
«Актауская городская поликлиника № 1» в 7 микрорайоне
«Актауская городская поликлиника № 2» в 26 микрорайоне
Ассамблея Народа Казахстана
Областной центр крови
Медицинская клиника «Нейрон»
Медицинская клиника «Ясин»
в районах:
«Мунайлинская районная больница»
«Мангистауская центральная районная больница»
«Бейнеуская центральная районная больница»
«Тупкараганская центральная районная больница»
«Медикер плюс» медицинская клиника, расположенная в Жанаозене
«Жетыбайская сельская больница»
В актауских городских поликлиниках по справочному телефону сообщили, что предварительной записи нет, людей вакцинируют в порядке живой очереди. Перед вакцинацией медики должны провести медосмотр: измерить температуру, артериальное давление, сатурацию. Вторую дозу вакцины вы получите через 21 день после первой вакцинации.
Могу ли я получить прививку не по месту жительства?
Да. По информации главного санитарного врача Мангистауской области Газиза Надуева, для того, чтобы получить вакцину от COVID-19 - необязательно обращаться в поликлиники по месту жительства. Условно говоря, если вы прикреплены к городской поликлинике №1, вы имеете полное право получить вакцину в медицинской клинике «Нейрон». Кроме того, не во всех поликлиниках города развёрнуты прививочные кабинеты. Например, горожане, прикреплённые к поликлинике SofiemedGroup, не смогут получить вакцину от коронавируса, так как в клинике нет вакцины. Поэтому они могут обратиться в вышеуказанные учреждения.
Кому нельзя делать прививку против коронавируса?
Вам откажут в вакцинации, если:
• вам нет 18 лет;
• вы беременная или кормящая женщина;
• у вас медотвод;
• у вас имеется гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцины, содержащей аналогичные компоненты;
• у вас температура 37 градусов и выше;
• у вас признаки ОРВИ или вы болели предыдущие две недели;
• у вас острые инфекционные и неинфекционные заболевания;
• у вас имеются тяжёлые аллергические реакции в анамнезе.
Нужно ли вакцинироваться тем, кто уже перенёс Covid-19?
Через шесть месяцев после перенесённой коронавирусной инфекции вне зависимости от степени тяжести заболевания врачи рекомендуют провести вакцинацию.
Нужно ли сдавать тест на антитела перед вакцинацией
В соответствии с рекомендациями ВОЗ перед вакцинацией против КВИ не требуется проведение ИФА-исследования на определение антител к КВИ. В мире нет ни одного нормативного документа, в котором указывается "защитный" уровень антител к крови, то есть тот уровень, при котором риск заболеть в клинически выраженной форме отсутствует. В этой связи определение уровня антител перед вакцинацией является неинформативным.
Какое состояние после прививки считается ненормальным?
Реакции после вакцинации бывают лёгкой или средней степени выраженности. Лёгкие могут пройти сами в течение двух-трёх дней.
Из реакций могут быть:
• озноб, повышение температуры;
• боль в мышцах;
• боль в суставах;
• болезненность на месте инъекции;
• гиперемия (чрезмерное снабжение кровью сосудов того или иного участка тела, покраснение);
• отёчность.
Возникновение судорог или повышение температуры выше 40 градусов должны насторожить и стать незамедлительным поводом обращения к врачу.
Когда вырабатывается иммунитет после вакцинации?
В течение 12-14 дней после введения первой дозы вырабатывается первичный иммунный ответ. В течение этого времени нужно соблюдать социальную дистанцию, носить маску. Если вы заразитесь коронавирусом в это время, то заболевание будет протекать в лёгкой форме без осложнений. Именно поэтому врачи считают, что пользы от вакцинации больше, чем побочных реакций.
От 32 до 56 дней формируется устойчивый иммунитет.
Чего нельзя делать после вакцинации?
В течение трёх дней после получения прививки нельзя:
• мочить место инъекции;
• посещать бани, сауны;
• принимать алкоголь.
Можно ли заболеть после прививки против COVID-19
Ни одна вакцина не может дать стопроцентной гарантии от заражения, хотя и существенно снижает риски. Правильная вакцинация (с соблюдением всех правил) способна натренировать иммунную систему для реагирования на вирус. Поэтому, даже если заражение всё же произойдёт, болезнь пройдёт в значительно более лёгкой форме, а вероятнее всего – бессимптомно.
Однако нельзя забывать, что бессимптомные пациенты могут быть переносчиками инфекции. Поэтому, чтобы защитить непривитых окружающих вас людей, необходимо продолжать соблюдать социальное дистанцирование и носить маски даже после вакцинации.
Для справки: Жителям Мангистау предлагают вакцину от коронавируса российского производства под названием «Спутник V», разработанную в научном центре имени Гамалеи. Вакцина вводится в плечо двумя дозами по 0,5 мл. Вторая вводится спустя 19-23 дня после первой. В дальнейшем планируется переход на вакцину QazCovid-in. В настоящий момент она проходит третий этап клинических исследований, который планируется завершить в июне.
В этом материале мы подробно рассказываем, как в Актау можно получить вакцину от коронавируса и что делать после получения прививки.
Важное о вакцинации
Вы вправе отказаться от вакцинации. Административной или уголовной ответственности за это не предусмотрено. Вакцинация против коронавируса проводится бесплатно.
Я хочу получить прививку против коронавируса. Что делать?
Получить прививку можно в следующих организациях:
«Актауская городская поликлиника № 1» в 7 микрорайоне
«Актауская городская поликлиника № 2» в 26 микрорайоне
Ассамблея Народа Казахстана
Областной центр крови
Медицинская клиника «Нейрон»
Медицинская клиника «Ясин»
в районах:
«Мунайлинская районная больница»
«Мангистауская центральная районная больница»
«Бейнеуская центральная районная больница»
«Тупкараганская центральная районная больница»
«Медикер плюс» медицинская клиника, расположенная в Жанаозене
«Жетыбайская сельская больница»
В актауских городских поликлиниках по справочному телефону сообщили, что предварительной записи нет, людей вакцинируют в порядке живой очереди. Перед вакцинацией медики должны провести медосмотр: измерить температуру, артериальное давление, сатурацию. Вторую дозу вакцины вы получите через 21 день после первой вакцинации.
Могу ли я получить прививку не по месту жительства?
Да. По информации главного санитарного врача Мангистауской области Газиза Надуева, для того, чтобы получить вакцину от COVID-19 - необязательно обращаться в поликлиники по месту жительства. Условно говоря, если вы прикреплены к городской поликлинике №1, вы имеете полное право получить вакцину в медицинской клинике «Нейрон». Кроме того, не во всех поликлиниках города развёрнуты прививочные кабинеты. Например, горожане, прикреплённые к поликлинике SofiemedGroup, не смогут получить вакцину от коронавируса, так как в клинике нет вакцины. Поэтому они могут обратиться в вышеуказанные учреждения.
Кому нельзя делать прививку против коронавируса?
Вам откажут в вакцинации, если:
• вам нет 18 лет;
• вы беременная или кормящая женщина;
• у вас медотвод;
• у вас имеется гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцины, содержащей аналогичные компоненты;
• у вас температура 37 градусов и выше;
• у вас признаки ОРВИ или вы болели предыдущие две недели;
• у вас острые инфекционные и неинфекционные заболевания;
• у вас имеются тяжёлые аллергические реакции в анамнезе.
Нужно ли вакцинироваться тем, кто уже перенёс Covid-19?
Через шесть месяцев после перенесённой коронавирусной инфекции вне зависимости от степени тяжести заболевания врачи рекомендуют провести вакцинацию.
Нужно ли сдавать тест на антитела перед вакцинацией
В соответствии с рекомендациями ВОЗ перед вакцинацией против КВИ не требуется проведение ИФА-исследования на определение антител к КВИ. В мире нет ни одного нормативного документа, в котором указывается "защитный" уровень антител к крови, то есть тот уровень, при котором риск заболеть в клинически выраженной форме отсутствует. В этой связи определение уровня антител перед вакцинацией является неинформативным.
Какое состояние после прививки считается ненормальным?
Реакции после вакцинации бывают лёгкой или средней степени выраженности. Лёгкие могут пройти сами в течение двух-трёх дней.
Из реакций могут быть:
• озноб, повышение температуры;
• боль в мышцах;
• боль в суставах;
• болезненность на месте инъекции;
• гиперемия (чрезмерное снабжение кровью сосудов того или иного участка тела, покраснение);
• отёчность.
Возникновение судорог или повышение температуры выше 40 градусов должны насторожить и стать незамедлительным поводом обращения к врачу.
Когда вырабатывается иммунитет после вакцинации?
В течение 12-14 дней после введения первой дозы вырабатывается первичный иммунный ответ. В течение этого времени нужно соблюдать социальную дистанцию, носить маску. Если вы заразитесь коронавирусом в это время, то заболевание будет протекать в лёгкой форме без осложнений. Именно поэтому врачи считают, что пользы от вакцинации больше, чем побочных реакций.
От 32 до 56 дней формируется устойчивый иммунитет.
Чего нельзя делать после вакцинации?
В течение трёх дней после получения прививки нельзя:
• мочить место инъекции;
• посещать бани, сауны;
• принимать алкоголь.
Можно ли заболеть после прививки против COVID-19
Ни одна вакцина не может дать стопроцентной гарантии от заражения, хотя и существенно снижает риски. Правильная вакцинация (с соблюдением всех правил) способна натренировать иммунную систему для реагирования на вирус. Поэтому, даже если заражение всё же произойдёт, болезнь пройдёт в значительно более лёгкой форме, а вероятнее всего – бессимптомно.
Однако нельзя забывать, что бессимптомные пациенты могут быть переносчиками инфекции. Поэтому, чтобы защитить непривитых окружающих вас людей, необходимо продолжать соблюдать социальное дистанцирование и носить маски даже после вакцинации.
Для справки: Жителям Мангистау предлагают вакцину от коронавируса российского производства под названием «Спутник V», разработанную в научном центре имени Гамалеи. Вакцина вводится в плечо двумя дозами по 0,5 мл. Вторая вводится спустя 19-23 дня после первой. В дальнейшем планируется переход на вакцину QazCovid-in. В настоящий момент она проходит третий этап клинических исследований, который планируется завершить в июне.