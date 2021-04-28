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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 20:12

Просмотров: 143

«Лежачие полицейские» исчезли на месте трагического ДТП в Актау

Установленные искусственные неровности на месте смертельного наезда на пешехода в 11 микрорайоне демонтировали. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе департамента полиции региона.

Фото автора
«Лежачие полицейские», которые появились после смертельной аварии по обе стороны пешеходного перехода рядом с торговым центром «Заман», убрали 27 апреля.

«Лежачие полицейские» исчезли на месте трагического ДТП в Актау


- «Лежачие полицейские» на этом участке служили хорошим помощником для пешеходов. Водители притормаживали, а сейчас же они не сбавляют даже скорость, - возмутился местный житель Валерий.


В полиции сообщили, что искусственные неровности на нерегулируемом пешеходном переходе были демонтированы в связи с несоответствием требованиям пункта 5.9 государственного стандарта Республики Казахстан СТ РК СТБ 1538 «Искусственные неровности на автомобильных дорогах и улицах. Технические требования и правила применения».

Исходя из этого, устройство искусственных неровностей на магистральных дорогах и улицах, имеющие четыре полосы движения и более, запрещено.

Напомним, трагедия на данном пешеходном переходе произошла 14 января.

Момент смертельной аварии запечатлел видеорегистратор.

После трагедии на месте аварии установили «лежачие полицейские».

Виновник аварии заявил, что он раскаивается. Ему вынесли приговор.



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Комментарии ( 1 )

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fitter (Посетители) Сегодня, 20:27
Да конечно angry
Мамин приезжал вот и убрали по всему городу stena
Они что реально думают, что народ такой тупой и ничего не видит stena
Только и могут что подлизывать вышестоящим, к стенке нафиг всех kill
Как там в том анекдоте? На борьбу с коррупцией Сталин выделил 2 кладбища. Явно у нас этого не хватает
 
 

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