«Лежачие полицейские» исчезли на месте трагического ДТП в Актау

- «Лежачие полицейские» на этом участке служили хорошим помощником для пешеходов. Водители притормаживали, а сейчас же они не сбавляют даже скорость, - возмутился местный житель Валерий.

«Лежачие полицейские», которые появились после смертельной аварии по обе стороны пешеходного перехода рядом с торговым центром «Заман», убрали 27 апреля.В полиции сообщили, что искусственные неровности на нерегулируемом пешеходном переходе были демонтированы в связи с несоответствием требованиям пункта 5.9 государственного стандарта Республики Казахстан СТ РК СТБ 1538 «Искусственные неровности на автомобильных дорогах и улицах. Технические требования и правила применения».Исходя из этого, устройство искусственных неровностей на магистральных дорогах и улицах, имеющие четыре полосы движения и более, запрещено.Напомним, трагедия на данном пешеходном переходе произошла 14 января.Момент смертельной аварии запечатлел видеорегистратор.После трагедии на месте аварии установили «лежачие полицейские».Виновник аварии заявил, что он раскаивается. Ему вынесли приговор.