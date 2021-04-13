Насмерть сбил пешехода: К двум с половиной годам колонии-поселения приговорили водителя в Актау

Момент аварии
Инцидент произошёл в январе прошлого года в 11 микрорайоне, напротив торгового центра «Заман». Автомобиль Lada Granta сбил мужчину, который в этот момент переходил дорогу по пешеходному переходу. От полученных травм в результате наезда мужчина 1968 года рождения скончался на месте ДТП.
Виновника аварии задержала полиция. Оказалось, что водитель был пьян.
Суд признал мужчину виновным в совершении ДТП, которое привело к летальному исходу. Водитель Lada Granta получил два года шесть месяцев лишения свободы с отбыванием срока в колонии минимальной безопасности (колонии-поселении). Также его лишили водительских прав сроком на десять лет. Кроме того, суд обязал обвиняемого в смертельной аварии выплатить пострадавшим компенсацию в размере 39765 тенге.
Приговор вступил в законную силу.
Ранее сообщалось о том, что момент смертельной аварии попал на видео в Актау. На кадрах ролика видно, как автомобиль сносит мужчину на пешеходном переходе.
После этой трагедии на месте аварии установили лежачие полицейские. Комментируя случившееся, виновник аварии заявил, что он раскаивается.
- Я раскаиваюсь, всех прошу: не повторяйте мои ошибки, не садитесь за руль пьяными, - сказал виновник смертельной аварии в видеообращении.
My Webpage
Виновника аварии задержала полиция. Оказалось, что водитель был пьян.
Суд признал мужчину виновным в совершении ДТП, которое привело к летальному исходу. Водитель Lada Granta получил два года шесть месяцев лишения свободы с отбыванием срока в колонии минимальной безопасности (колонии-поселении). Также его лишили водительских прав сроком на десять лет. Кроме того, суд обязал обвиняемого в смертельной аварии выплатить пострадавшим компенсацию в размере 39765 тенге.
Приговор вступил в законную силу.
Ранее сообщалось о том, что момент смертельной аварии попал на видео в Актау. На кадрах ролика видно, как автомобиль сносит мужчину на пешеходном переходе.
После этой трагедии на месте аварии установили лежачие полицейские. Комментируя случившееся, виновник аварии заявил, что он раскаивается.
- Я раскаиваюсь, всех прошу: не повторяйте мои ошибки, не садитесь за руль пьяными, - сказал виновник смертельной аварии в видеообращении.
My Webpage