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ЛАДА.kz » Происшествия

Диляра Искакова

Опубликовано: Сегодня, 12:44

Просмотров: 557

Насмерть сбил пешехода: К двум с половиной годам колонии-поселения приговорили водителя в Актау

В Актау суд вынес приговор по уголовному делу в отношении мужчины, совершившего смертельное ДТП в нетрезвом состоянии. Водителя приговорили к двум годам и шести месяцам лишения свободы. Наказание он будет отбывать в колонии-поселении.

Момент аварии
Инцидент произошёл в январе прошлого года в 11 микрорайоне, напротив торгового центра «Заман». Автомобиль Lada Granta сбил мужчину, который в этот момент переходил дорогу по пешеходному переходу. От полученных травм в результате наезда мужчина 1968 года рождения скончался на месте ДТП.

Виновника аварии задержала полиция. Оказалось, что водитель был пьян.

Суд признал мужчину виновным в совершении ДТП, которое привело к летальному исходу. Водитель Lada Granta получил два года шесть месяцев лишения свободы с отбыванием срока в колонии минимальной безопасности (колонии-поселении). Также его лишили водительских прав сроком на десять лет. Кроме того, суд обязал обвиняемого в смертельной аварии выплатить пострадавшим компенсацию в размере 39765 тенге.

Приговор вступил в законную силу.

Ранее сообщалось о том, что момент смертельной аварии попал на видео в Актау. На кадрах ролика видно, как автомобиль сносит мужчину на пешеходном переходе.

После этой трагедии на месте аварии установили лежачие полицейские. Комментируя случившееся, виновник аварии заявил, что он раскаивается.

- Я раскаиваюсь, всех прошу: не повторяйте мои ошибки, не садитесь за руль пьяными, - сказал виновник смертельной аварии в видеообращении.

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Комментарии ( 4 )

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Ирон (Посетители) Сегодня, 13:11
А что так мало лет 8 общего режима права на пожизненно. И компенсацию миллион или 2.хотя этим не вернуть человека
 
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  • Ирон
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  • arsenal
 Галина63 (Посетители) Сегодня, 13:03
А что это за компенсация 40 тысяч? На эти деньги даже не похоронишь человека. Что он этой суммой компенсирует пострадавшим? Человека жизни лишил, а наказание меньше трех лет. Не сопоставимо.
 
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Pankration and MMA (Посетители) Сегодня, 13:03
Что это было? Судья действительно решил не ломать судьбу человеку? Здесь же налицо отягчающее обстоятельство?

Простота лучше воровства
 
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  • Галина63
  • 618965450
  • arsenal
 None None (Посетители) Сегодня, 12:48
М-да, ниже новость про кражу денег и срок в 9 лет. А тут убийство в пьяном виде и всего 2 года
 
 

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