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ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 13:14

Просмотров: 2439

Управление здравоохранения Мангистау: Упавший с опоры линии электропередачи мужчина не получал удар током

Мужчину, который упал с вышки линии электропередачи (ЛЭП), экстренно прооперировали и госпитализировали в центр хирургии Мангистауской областной больницы (МОБ). По словам врачей, его не ударило током, а упал он, вероятнее всего, по неосторожности или из-за плохого самочувствия. Об этом сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Мангистауской области.

Кадр из видеоматериала
Жизни мужчины, который упал с опоры ЛЭП в Мунайлинском районе Мангистауской области, ничего не угрожает.

Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения, вызов от очевидцев поступил 28 апреля в 16:28 часов и бригада скорой медицинской помощи приехала к месту происшествия за четыре минуты.

- Пациенту оказали первую медицинскую помощь на месте. В это время он находился в сознании. После его доставили в приемный покой Мангистауской областной больницы, - сообщили в пресс-службе.

По словам представителей ведомства, пациент - мужчина 1998 года рождения - живет в Жанаозене. Он работает связистом в одной из телекоммуникационных компаний. У него диагностировали закрытый перелом лонной кости слева, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга, но удар электрическим током, как сообщалось ранее, он не получил.

- У пострадавшего было сильное внутреннее кровотечение. Ночью хирурги экстренно прооперировали его, и в настоящее время он госпитализирован в центр хирургии МОБ. Он находится в сознании и его жизни ничего не угрожает. Врачи назначили ему лечение и наблюдают за ним, а после выписки он сможет получать лечение в поликлинике по месту прикрепления у врача общей практики, - добавили в пресс-службе.

В областной Станции скорой и неотложной медицинской помощи заявили, что слова автора видеоролика, который обвинил их в промедлении, не соответствуют действительности.

- В отношении старшего врача будет проведено служебное расследование. Если выяснится, что контроль за сотрудниками был ослаблен, в его отношении примут дисциплинарные меры. Сотрудники Станции скорой и неотложной медицинской помощи намерены обратиться в уполномоченные органы из-за лиц, которые вели себя агрессивно в адрес фельдшеров, - сообщили в пресс-службе.

Напомним, вчера, 28 апреля, свидетель сообщил, что мужчина потерял сознание от удара разрядом электротока в Мунайлинском районе. По его словам, Скорая помощь не приехала на вызов, и ему пришлось самому бежать за врачами.



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Комментарии ( 3 )

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  • dundya
 Космос (Посетители) Сегодня, 16:26
Отмазки пошли...
Какие слова очевидца? На видео всё видно!
 
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  • Космос
 Исатай (Посетители) Сегодня, 15:47
По ходу идиотом сейчас выставят того парня. И видео скажут было смонтировано. Они доехали за четыре минуты. Соответственно парень пешком пробежал это расстояние минут за 10. Плюс они ещё ждали. Что-то не складно получается.
А что касается, желания подать в суд на агрессивных людей, то мы уже такое слышали от сотрудников акимата, которые обещали в суде защищать своё честное имя, когда им указывали на асфальт-ковер, в с.Баянды.
 
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  • Космос
  • dundya
 almaty2018 (Посетители) Сегодня, 13:49
Т.е. никакого расследования еще не было, но показанное на видео "не соответствует действительности"???
Громко хлопаем в ладоши!

В областной Станции скорой и неотложной медицинской помощи заявили, что слова автора видеоролика, который обвинил их в промедлении, не соответствуют действительности.

- В отношении старшего врача будет проведено служебное расследование. Если выяснится, что контроль за сотрудниками был ослаблен, в его отношении примут дисциплинарные меры. Сотрудники Станции скорой и неотложной медицинской помощи намерены обратиться в уполномоченные органы из-за лиц, которые вели себя агрессивно в адрес фельдшеров, - сообщили в пресс-службе.
 
 

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