Управление здравоохранения Мангистау: Упавший с опоры линии электропередачи мужчина не получал удар током

Кадр из видеоматериала
Жизни мужчины, который упал с опоры ЛЭП в Мунайлинском районе Мангистауской области, ничего не угрожает.
Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения, вызов от очевидцев поступил 28 апреля в 16:28 часов и бригада скорой медицинской помощи приехала к месту происшествия за четыре минуты.
- Пациенту оказали первую медицинскую помощь на месте. В это время он находился в сознании. После его доставили в приемный покой Мангистауской областной больницы, - сообщили в пресс-службе.
По словам представителей ведомства, пациент - мужчина 1998 года рождения - живет в Жанаозене. Он работает связистом в одной из телекоммуникационных компаний. У него диагностировали закрытый перелом лонной кости слева, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга, но удар электрическим током, как сообщалось ранее, он не получил.
- У пострадавшего было сильное внутреннее кровотечение. Ночью хирурги экстренно прооперировали его, и в настоящее время он госпитализирован в центр хирургии МОБ. Он находится в сознании и его жизни ничего не угрожает. Врачи назначили ему лечение и наблюдают за ним, а после выписки он сможет получать лечение в поликлинике по месту прикрепления у врача общей практики, - добавили в пресс-службе.
В областной Станции скорой и неотложной медицинской помощи заявили, что слова автора видеоролика, который обвинил их в промедлении, не соответствуют действительности.
- В отношении старшего врача будет проведено служебное расследование. Если выяснится, что контроль за сотрудниками был ослаблен, в его отношении примут дисциплинарные меры. Сотрудники Станции скорой и неотложной медицинской помощи намерены обратиться в уполномоченные органы из-за лиц, которые вели себя агрессивно в адрес фельдшеров, - сообщили в пресс-службе.
Напомним, вчера, 28 апреля, свидетель сообщил, что мужчина потерял сознание от удара разрядом электротока в Мунайлинском районе. По его словам, Скорая помощь не приехала на вызов, и ему пришлось самому бежать за врачами.
Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения, вызов от очевидцев поступил 28 апреля в 16:28 часов и бригада скорой медицинской помощи приехала к месту происшествия за четыре минуты.
- Пациенту оказали первую медицинскую помощь на месте. В это время он находился в сознании. После его доставили в приемный покой Мангистауской областной больницы, - сообщили в пресс-службе.
По словам представителей ведомства, пациент - мужчина 1998 года рождения - живет в Жанаозене. Он работает связистом в одной из телекоммуникационных компаний. У него диагностировали закрытый перелом лонной кости слева, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга, но удар электрическим током, как сообщалось ранее, он не получил.
- У пострадавшего было сильное внутреннее кровотечение. Ночью хирурги экстренно прооперировали его, и в настоящее время он госпитализирован в центр хирургии МОБ. Он находится в сознании и его жизни ничего не угрожает. Врачи назначили ему лечение и наблюдают за ним, а после выписки он сможет получать лечение в поликлинике по месту прикрепления у врача общей практики, - добавили в пресс-службе.
В областной Станции скорой и неотложной медицинской помощи заявили, что слова автора видеоролика, который обвинил их в промедлении, не соответствуют действительности.
- В отношении старшего врача будет проведено служебное расследование. Если выяснится, что контроль за сотрудниками был ослаблен, в его отношении примут дисциплинарные меры. Сотрудники Станции скорой и неотложной медицинской помощи намерены обратиться в уполномоченные органы из-за лиц, которые вели себя агрессивно в адрес фельдшеров, - сообщили в пресс-службе.
Напомним, вчера, 28 апреля, свидетель сообщил, что мужчина потерял сознание от удара разрядом электротока в Мунайлинском районе. По его словам, Скорая помощь не приехала на вызов, и ему пришлось самому бежать за врачами.