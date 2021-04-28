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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 22:15

Просмотров: 305

Мужчину ударило электротоком на вышке в пригороде Актау

Мужчина потерял сознание от удара разрядом электротока в Мунайлинском районе, рассказал свидетель происшествия.

Кадр видео
Свидетелем случившегося стал местный житель Адил Туркменбаев.

По его словам, ЧП произошло сегодня, 28 апреля, около 16:00 близ ресторана «Ару» в Мунайлинском районе.

- Мужчина работал на вышке ЛЭП с электропроводами. В какой-то момент проводка сорвалась на землю. Его ударило током, и он неожиданно упал. Собравшиеся люди опасались подойти близко к пострадавшему, так как боялись, что их тоже ждёт та же участь, - рассказал Адил.


Очевидцы происшествия позвонили в «Скорую», которая находится примерно в одном километре от места событий, но на вызов так никто и не приехал.

- Не дождавшись приезда медиков, я сам побежал на станцию Скорой помощи. Зайдя внутрь, увидел, что медперсонал спокойно сидит и пьёт чай вместо того, чтобы выезжать. Они не спеша собрались и поехали. Кто принимал заявку, ФИО диспетчера, кто будет отвечать за халатное отношение врачей к своей работе? - возмутился Адил.


В итоге пострадавшего забрала Скорая помощь, которая доставила его в Мангистаускую областную больницу.

Дальнейшая судьба мужчины пока неизвестна.

Lada.kz ожидает комментарий от компетентных органов.




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