Мужчину ударило электротоком на вышке в пригороде Актау

- Мужчина работал на вышке ЛЭП с электропроводами. В какой-то момент проводка сорвалась на землю. Его ударило током, и он неожиданно упал. Собравшиеся люди опасались подойти близко к пострадавшему, так как боялись, что их тоже ждёт та же участь, - рассказал Адил.

- Не дождавшись приезда медиков, я сам побежал на станцию Скорой помощи. Зайдя внутрь, увидел, что медперсонал спокойно сидит и пьёт чай вместо того, чтобы выезжать. Они не спеша собрались и поехали. Кто принимал заявку, ФИО диспетчера, кто будет отвечать за халатное отношение врачей к своей работе? - возмутился Адил.

Свидетелем случившегося стал местный житель Адил Туркменбаев.По его словам, ЧП произошло сегодня, 28 апреля, около 16:00 близ ресторана «Ару» в Мунайлинском районе.Очевидцы происшествия позвонили в «Скорую», которая находится примерно в одном километре от места событий, но на вызов так никто и не приехал.В итоге пострадавшего забрала Скорая помощь, которая доставила его в Мангистаускую областную больницу.Дальнейшая судьба мужчины пока неизвестна.Lada.kz ожидает комментарий от компетентных органов.