Двоих мужчин сняли с поезда сообщением Мангистау-Алматы из-за распития спиртных напитков

Снять с поезда пассажиров пришлось 28 апреля.- С пассажирского поезда сообщением Мангистау-Алматы по акту начальника вышеуказанного поезда были сняты двое граждан. В пути следования мужчины распивали алкогольные напитки, вели себя неадекватно, на замечания проводников поезда не реагировали, тем самым нарушали общественный порядок. В ходе проверки полицейские установили личности 33 и 35-летнего жителей Нур-Султана и Мангистауской области. Согласно заключению медицинского освидетельствования, у правонарушителей выявлено алкогольное опьянение «средней степени», - сообщили в пресс-службе департамента полиции на транспорте Мангистау.Мужчин привлекли к ответственности сразу по четырем статьям. Теперь они должны оплатить штраф по 30 МРП каждый, или по 87 510 тенге.- В отношении мужчин были составлены сразу четыре административных протокола по части 1 статьи 440 (Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения), по части 1 статьи 437 (Нарушение тишины), по части 1 статьи 441 (Потребление табачных изделий в местах, в которых законодательством Республики Казахстан установлен запрет), а также по части 1 статьи 434 Кодекса об Административных Правонарушениях РК (Мелкое хулиганство), - сообщили в ведомстве.С 27 по 29 апреля на обслуживаемых участках департамента полиции на транспорте МВД РК проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок». Цель данного мероприятия - поддержания должного правопорядка, предупреждения и пресечения преступлений на объектах железнодорожного и воздушного транспорта страны. Транспортные полицейские за три дня ОПМ «Правопорядок» привлекли к административной ответственности более 1200 правонарушителей.