ГКП «Акбота» возьмет на себя содержание городского кладбища в Актау

После несостоявшегося конкурса среди компаний, которые хотели заняться содержанием кладбища, в отделе ЖКХ Актау, наконец, определили предприятие, которое до 31 декабря будет заниматься уборкой территории и обеспечением питьевой водой для полива растений.- Да, нам потребовалось время, чтобы решить, какое из двух государственных предприятий будет заниматься содержанием погоста. В итоге, эту ответственность на себя взяло ГКП «Акбота». Завтра, 1 мая, с ним будет заключен договор, – сообщили в акимате Актау.Работы по уборке территории кладбища продолжаются.Редакция ждет ответ, на какую сумму будет заключен договор на содержание кладбища.