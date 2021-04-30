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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 11:26

Просмотров: 1248

ГКП «Акбота» возьмет на себя содержание городского кладбища в Актау

В этом году содержанием городского кладбища будет заниматься ГКП «Акбота». Завтра, 1 мая, предприятие заключит договор с отделом жилищно-коммунального хозяйства Актау (ЖКХ). Об этом сообщили в акимате Актау.

Фото Рашида Исмагилова
После несостоявшегося конкурса среди компаний, которые хотели заняться содержанием кладбища, в отделе ЖКХ Актау, наконец, определили предприятие, которое до 31 декабря будет заниматься уборкой территории и обеспечением питьевой водой для полива растений.

- Да, нам потребовалось время, чтобы решить, какое из двух государственных предприятий будет заниматься содержанием погоста. В итоге, эту ответственность на себя взяло ГКП «Акбота». Завтра, 1 мая, с ним будет заключен договор, – сообщили в акимате Актау.

Работы по уборке территории кладбища продолжаются.

ГКП «Акбота» возьмет на себя содержание городского кладбища в Актау


Редакция ждет ответ, на какую сумму будет заключен договор на содержание кладбища.



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Комментарии ( 1 )

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  • shurik_kz11
 крякозя́бр (Посетители) Сегодня, 12:40
Может редакция, за одно уточнит, распространяется ли этот договор на второе кладбище расположенное за маэком?
 
 

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