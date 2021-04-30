Ажиотаж вокруг покупки квартир на пенсионные в Мангистау пошел на спад

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Казахстанский рынок жилья начал остывать после ажиотажа со снятием пенсионных накоплений, сообщает krisha.kz. На третий месяц использования накоплений ЕНПФ рост цен замедлился. В среднем по РК индекс стоимости в апреле вырос на 1,2%, тогда как с января по март недвижимость дорожала на 2,5, 3,5 и 2,9% соответственно.
В апреле по приросту лидирует Актобе. Цены предложений выросли на 2,7 %, до 198 850 тенге за квадратный метр. В топ-3 городов с подорожавшими квартирами также вошли Семей (+2,3%) и Уральск (+2%): 256 600 и 258 100 тенге за квадрат.
Повышение средних цен на 1% и более также произошло в следующих городах:
- Тараз - 1,7% (226 000 тг/кв. м);
- Павлодар - 1,6% (274 625);
- Петропавловск - 1,5% (326 775);
- Атырау - 1,5% (315 975);
- Кызылорда - 1,5% (169 275);
- Нур-Султан - 1,2% (372 100);
- Актау - 1,2% (248 000);
- Усть-Каменогорск - 1,1% (320 850);
- Талдыкорган - 1% (275 975).
Относительно апреля 2020 года цены предложений на квартиры в РК выросли на 21,9%. В наибольшей степени - в Павлодаре (+33,6%), Караганде (+31%), Петропавловске (+30,8%). В наименьшей - в Нур-Султане (+7,2%), Алматы (+10,7%) и Кокшетау (+18%).
Ожидается дальнейшее замедление темпов прироста цен. О стихающем ажиотаже говорят и данные «Отбасы банка»: в апреле суммы снятия значительно уменьшились. В январе и феврале большинство заявок было на 15 миллионов тенге и более, сейчас средняя сумма ограничивается 1-2 миллиона тенге. Дальнейшее влияние программы будет незначительным.
В апреле по приросту лидирует Актобе. Цены предложений выросли на 2,7 %, до 198 850 тенге за квадратный метр. В топ-3 городов с подорожавшими квартирами также вошли Семей (+2,3%) и Уральск (+2%): 256 600 и 258 100 тенге за квадрат.
Повышение средних цен на 1% и более также произошло в следующих городах:
- Тараз - 1,7% (226 000 тг/кв. м);
- Павлодар - 1,6% (274 625);
- Петропавловск - 1,5% (326 775);
- Атырау - 1,5% (315 975);
- Кызылорда - 1,5% (169 275);
- Нур-Султан - 1,2% (372 100);
- Актау - 1,2% (248 000);
- Усть-Каменогорск - 1,1% (320 850);
- Талдыкорган - 1% (275 975).
Относительно апреля 2020 года цены предложений на квартиры в РК выросли на 21,9%. В наибольшей степени - в Павлодаре (+33,6%), Караганде (+31%), Петропавловске (+30,8%). В наименьшей - в Нур-Султане (+7,2%), Алматы (+10,7%) и Кокшетау (+18%).
Ожидается дальнейшее замедление темпов прироста цен. О стихающем ажиотаже говорят и данные «Отбасы банка»: в апреле суммы снятия значительно уменьшились. В январе и феврале большинство заявок было на 15 миллионов тенге и более, сейчас средняя сумма ограничивается 1-2 миллиона тенге. Дальнейшее влияние программы будет незначительным.
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