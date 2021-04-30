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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 14:17

Просмотров: 332

Ажиотаж вокруг покупки квартир на пенсионные в Мангистау пошел на спад

Рынок жилья в стране, в том числе и в Мангистауской области, остывает после ажиотажа вокруг снятия пенсионных накоплений. Об этом сообщает krisha.kz

фото из открытых источников
Казахстанский рынок жилья начал остывать после ажиотажа со снятием пенсионных накоплений, сообщает krisha.kz. На третий месяц использования накоплений ЕНПФ рост цен замедлился. В среднем по РК индекс стоимости в апреле вырос на 1,2%, тогда как с января по март недвижимость дорожала на 2,5, 3,5 и 2,9% соответственно.

В апреле по приросту лидирует Актобе. Цены предложений выросли на 2,7 %, до 198 850 тенге за квадратный метр. В топ-3 городов с подорожавшими квартирами также вошли Семей (+2,3%) и Уральск (+2%): 256 600 и 258 100 тенге за квадрат.

Повышение средних цен на 1% и более также произошло в следующих городах:
- Тараз - 1,7% (226 000 тг/кв. м);
- Павлодар - 1,6% (274 625);
- Петропавловск - 1,5% (326 775);
- Атырау - 1,5% (315 975);
- Кызылорда - 1,5% (169 275);
- Нур-Султан - 1,2% (372 100);
- Актау - 1,2% (248 000);
- Усть-Каменогорск - 1,1% (320 850);
- Талдыкорган - 1% (275 975).

Относительно апреля 2020 года цены предложений на квартиры в РК выросли на 21,9%. В наибольшей степени - в Павлодаре (+33,6%), Караганде (+31%), Петропавловске (+30,8%). В наименьшей - в Нур-Султане (+7,2%), Алматы (+10,7%) и Кокшетау (+18%).

Ожидается дальнейшее замедление темпов прироста цен. О стихающем ажиотаже говорят и данные «Отбасы банка»: в апреле суммы снятия значительно уменьшились. В январе и феврале большинство заявок было на 15 миллионов тенге и более, сейчас средняя сумма ограничивается 1-2 миллиона тенге. Дальнейшее влияние программы будет незначительным.



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