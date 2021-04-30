АвтоЦОН Мангистау не будет принимать посетителей до понедельника

Фото Рашида Исмагилова

Технические проблемы с сервером произошли в спецЦОНах во всех городах Казахстана.



- Сегодня клиенты не смогут получить необходимые услуги, но это можно будет сделать в понедельник, 3 мая. Приносим свои извинения за причиненные неудобства, – сообщила Жадыра Шалабаева.