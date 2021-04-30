Актауские активисты пришли в акимат уведомить чиновников о проведении митинга

Актауские активисты посетили акимат Мангистауской области для устного уведомления чиновников о предстоящем митинге.- Неоднократно письменно просили разрешения на мирный митинг, но нам все время отказывали. Сегодня пришли уведомить чиновников устно и спросить их, почему мы всегда слышим отказ на просьбы провести митинги. Мы - мирные люди, знаем свои права и хотим, чтобы они выполнялись. Даже сегодня, для того чтобы встретиться с чиновниками, надо получить сначала кучу бумаг, специально они все это придумали, чтобы люди к ним не ходили, – записали на видео свой поход в акимат активисты.Активисты сообщили, что их волнуют вопросы высоких цен на продукты питания, задержания местных активистов и другие проблемы.- Нас волнует подорожание продуктов, принудительная вакцинация, неисполнение резолюции, мы требуем свободы для политических заключенных. Мы не какие-то преступники или бунтари. Мы - мирные жители, которые знают свои права. Мерей Корбаков - житель Мангистауской области, который находится под стражей по политическим мотивам. Он обычный активист, которого закрыли перед выборами. Требуем его освободить, скоро у него будет суд, у него есть дети, он многодетный отец. Среди нас есть и пожилые люди, - сказала на видео активистка.Между тем, в прокуратуре рассказали о порядке проведения мирных митингов. Уведомление об их проведении подается в письменной форме в местный исполнительный орган не позднее, чем за 5 рабочих дней до намеченной даты. Данное уведомление подлежит рассмотрению местным исполнительным органом в течение трех рабочих дней со дня его регистрации. В случае отсутствия ответа по истечении этих 3-х дней организатор вправе провести мирное собрание согласно поданному уведомлению.