«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 30 Апреля
+17...+14
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 428.75 KZT
  • €1 = 518.49 KZT
  • 1 RUB = 5.72 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 17:42

Просмотров: 2259

Актауские активисты пришли в акимат уведомить чиновников о проведении митинга

Жители Актау сообщили, что намерены выйти на мирный митинг, чтобы поднять проблему высоких цен на продукты питания, принудительной вакцинации и вопросы задержания политических активистов. В прокуратуре Мангистау тем временем напомнили об ответственности за проведение неутвержденных митингов.

фото из открытых источников
Актауские активисты посетили акимат Мангистауской области для устного уведомления чиновников о предстоящем митинге.

- Неоднократно письменно просили разрешения на мирный митинг, но нам все время отказывали. Сегодня пришли уведомить чиновников устно и спросить их, почему мы всегда слышим отказ на просьбы провести митинги. Мы - мирные люди, знаем свои права и хотим, чтобы они выполнялись. Даже сегодня, для того чтобы встретиться с чиновниками, надо получить сначала кучу бумаг, специально они все это придумали, чтобы люди к ним не ходили, – записали на видео свой поход в акимат активисты.

Активисты сообщили, что их волнуют вопросы высоких цен на продукты питания, задержания местных активистов и другие проблемы.

- Нас волнует подорожание продуктов, принудительная вакцинация, неисполнение резолюции, мы требуем свободы для политических заключенных. Мы не какие-то преступники или бунтари. Мы - мирные жители, которые знают свои права. Мерей Корбаков - житель Мангистауской области, который находится под стражей по политическим мотивам. Он обычный активист, которого закрыли перед выборами. Требуем его освободить, скоро у него будет суд, у него есть дети, он многодетный отец. Среди нас есть и пожилые люди, - сказала на видео активистка.

Между тем, в прокуратуре рассказали о порядке проведения мирных митингов. Уведомление об их проведении подается в письменной форме в местный исполнительный орган не позднее, чем за 5 рабочих дней до намеченной даты. Данное уведомление подлежит рассмотрению местным исполнительным органом в течение трех рабочих дней со дня его регистрации. В случае отсутствия ответа по истечении этих 3-х дней организатор вправе провести мирное собрание согласно поданному уведомлению.

Редакция удалила из контекста статьи видео в соответствии с требованием управления внутренней политики акимата Мангистауской области.

Актауские активисты пришли в акимат уведомить чиновников о проведении митинга



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 6 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • tolk
  • Нурекен
 Expert (Посетители) Сегодня, 21:14
слышащее государство оглохло немного）
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Expert
  • tolk
  • Нурекен
 Фактор и Я (Посетители) Сегодня, 21:04
А, что на это скажет сам главный санитар области Надуев... на протестные мероприятия наверное снова включит санитарный светофор-цвет настроения-красный...он для населения такой ужасный...
 
-4
  • 618965450
  • Expert
  • tolk
  • Нурекен
 Не поддерживаю Поддерживаю
Neo_221 (Посетители) Сегодня, 19:42
Вот из-за таких вот глупых людей и приходят запреты выхода, появления в общественных местах, усиленный патруль и т.п.

Вам обязательно по праздникам выходить, да? Другой будний день выбрать нельзя? Зачем молодежи портить выходные?
 
-1
  • Neo_221
 Не поддерживаю Поддерживаю +5
  • alixah
  • 618965450
  • Expert
  • tolk
  • Нурекен
 302847066 (Посетители) Сегодня, 19:22
Какие митинги? Чем меньше мы беспокоим чиновничий аппарат, тем жирнее им живётся,отсюда любые препоны в проведении подобных акции. Если коротко, то запрещено ВСЁ. Сидите дома, и молчите в тряпочку, а мы будем бабки пилить...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • tolk
  • alixah
 Абвгд (Посетители) Сегодня, 18:12
12-й регион,
Ага, поэтому что то санврач не спешит отменять своё постановление по красной зоне, вечный огонь ещё не огородили?))
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +8
  • leo529
  • 618965450
  • ssnaktau
  • tolk
  • PoZitron
  • 302847066
  • alixah
  • Нурекен
 12-й регион (Посетители) Сегодня, 17:47
- Мы хотим 1 мая провести мирный митинг.

lol Что-то мне подсказывает,что с завтрашнего дня наша область опять войдёт в "красную зону"
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика