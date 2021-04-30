Светлана Тулебаева: В этом году в Мангистау запрещено отмечать выпускные вечера в кафе и ресторанах

фото из открытых источников

По словам Светланы Тулебаевой, выпускные вечера в ресторанах и кафе запрещены. Соблюдение карантина будет проверять мониторинговая группа.



- В этом году запрещено отмечать выпускные вечера в ресторанах и кафе. Вручение аттестатов проведут в стенах школ с соблюдением санитарных требований, - сказала Светлана Тулебаева, руководитель управления образования региона.