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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 17:41

Просмотров: 1373

Светлана Тулебаева: В этом году в Мангистау запрещено отмечать выпускные вечера в кафе и ресторанах

Вручение аттестатов выпускникам пройдет в стенах школ. При этом отмечать окончание школы в кафе запрещено. Об этом на брифинге в центре общественных коммуникаций Мангистауской области сообщила Светлана Тулебаева, руководитель управления образования региона.

фото из открытых источников
По словам Светланы Тулебаевой, выпускные вечера в ресторанах и кафе запрещены. Соблюдение карантина будет проверять мониторинговая группа.

- В этом году запрещено отмечать выпускные вечера в ресторанах и кафе. Вручение аттестатов проведут в стенах школ с соблюдением санитарных требований, - сказала Светлана Тулебаева, руководитель управления образования региона.



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Комментарии ( 3 )

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  • Ну Ну
  • 618965450
 Фактор и Я (Посетители) Сегодня, 21:15
Прям молодежь испугалась от ваших очередных маразматических запретов...голь на выдумку хитра из любого положения они найдут выход как от души отметить свои выпускные... Лично всегда отмечали выпускные на берегу моря особенно на рассвете и никто особо не засиживался в ресторанах или в кафе...
 
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cas277cas (Посетители) Сегодня, 20:43
Коттеджи и Приморский в помощь выпускникам!
 
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  • n92
  • Галина63
  • Aleksa-N
 Абвгд (Посетители) Сегодня, 18:09
Зато на риксосе майские праздники аж по радио рекламируют. Где логика?
 
 

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