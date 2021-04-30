В этом году мангистауские абитуриенты не будут сдавать экзамены для поступления в колледжи

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По данным управления образования, в этом году абитуриенты не будут сдавать экзамены для поступления в колледжи.



- Рассматривается общий балл аттестата выпускника и оценки по двум профильным предметам. Дальше идет собеседование. Основными сферами приема по государственному заказу являются образование, медицина, искусство, услуги, электротехника и энергетика, механика и металлообработка, автотранспорт, строительные работы, туризм, информационные технологии. Документы абитуриентов в колледж могут подать через сайт egov.kz, - рассказала Светлана Тулебаева.