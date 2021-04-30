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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 19:54

Просмотров: 371

В прокуратуре Мангистауской области напомнили правила проведения митингов и собраний

Прокуратура Мангистауской области распространила обращение к жителям региона. В нем содержатся правила проведения митингов, а также ответственность за незаконные действия.

Фото из архива lada.kz
В прокуратуре области отметили, что в социальных сетях отдельными лицами, поддерживающими идеи экстремистской организации, распространяются призывы к участию в незаконном митинге и шествии в Актау.

- В этой связи прокуратура Мангистауской области напоминает, что порядок организации и проведения митингов регулируется новым Законом «О порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан» (далее - Закон), который принят 25 мая 2020 года. В частности, для организации и проведения собраний, митингов и пикетов предусмотрен уведомительный порядок, - сообщили в ведомстве.

Уведомление об их проведении подается в письменной форме в местный исполнительный орган не позднее чем за 5 рабочих дней до намеченной даты. В нем указывается цель и форма мирного собрания, данные организаторов и лиц, ответственных за соблюдение общественного порядка (статья 10 Закона).

- Данное уведомление подлежит рассмотрению местным исполнительным органом в течение трех рабочих дней со дня его регистрации (статья 11 Закона). В случае отсутствия ответа по истечении этих 3-х дней организатор вправе провести мирное собрание согласно поданному уведомлению, - сообщили в прокуратуре области.

Демонстрации и шествия проводятся по согласительному порядку. Для этого организатор обязан подать заявление за 10 рабочих дней до дня их проведения, по которому местный исполнительный орган обязан дать ответ в течение 7 рабочих дней (статьи 12, 13 Закона).

- Организатор в заявлении указывает маршрут следования участников, а также меры содействия в обеспечении охраны общественного порядка, организации медицинской помощи, пожарной безопасности (статья 12 Закона). По итогам рассмотрения заявления местный исполнительный орган сообщает организатору о согласовании проведения демонстрации или шествия либо об отказе в их проведении (статья 13 Закона), - сообщили в прокуратуре области.

По Закону, мирные собрания должны организовываться и проводиться строго в специализированных местах и по маршруту следования, определенных городскими и районными маслихатами.

- Однако организаторами в местные исполнительные органы соответствующие уведомления или заявления об организации и проведении мирных собраний не подавались либо по ним было отказано в согласовании, - сообщили в ведомстве.

Между тем, организация, деятельность которой приостановлена или запрещена в установленном законами Республики Казахстан порядке, не может быть организатором мирных собраний (пп.4 п.6 статья 5 Закона).

- Соответственно, организация и участие в мирных собраниях, проводимых в нарушение Закона (п.3 статья 3), является противоправным и влечет административную ответственность по статье 488 Кодекса об административных правонарушениях вплоть до 25 суток ареста. Если эти действия будут сопровождаться причинением существенного вреда правам и законным интересам граждан, организаций, общества или государства, наступает уголовная ответственность по статье 400 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание в виде штрафа либо исправительных работ в размере до 200 МРП или привлечения к общественным работам на срок до 200 часов либо ареста на срок до 50 суток, - сообщили в прокуратуре области.

В прокуратуре также напоминают, что в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 все еще действует запрет на проведение мероприятий с массовым скоплением людей, установленный постановлением Главного государственного санитарного врача Мангистауской области от 22 апреля 2021 года «О мерах ужесточения ограничительных и карантинных мероприятий».

- За его несоблюдение предусмотрена административная (статья 425 КоАП - нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения – штраф от 30 до 200 МРП) и уголовная (статья 304 УК - нарушение санитарных правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание, заражение, смерть человека – от штрафа в размере от 2 тысяч МРП до лишения свободы на срок до 5 лет) ответственность. Прокуратура Мангистауской области призывает граждан неукоснительно соблюдать нормы действующего законодательства, не поддаваться на провокации и воздержаться от участия в незаконных акциях. Правоохранительные органы будут пресекать любые правонарушения, посягающие на установленный порядок, общественную безопасность, а также принимать предусмотренные законом меры по их недопущению, - отметили в ведомстве.



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