Благодатный огонь прибыл в Актау из Иерусалима

Кадр видео
В Благовещенской церкви сообщили, что Благодатный огонь привезли в полночь 2 мая.
Благодатным огнём заново зажгли все огни в церкви, обновили лампады и свечи.
Напомним, за Благодатным огнём в Израиль 1 мая отправились представители православной церкви Казахстана. В ночь на воскресенье, 2 мая, чартерным рейсом его доставили в Актау, Нур-Султан и Алматы.
По прибытии в Актау местные священники возьмут огонь и далее его повезут во все западные города Казахстана.
Благодатным огнём заново зажгли все огни в церкви, обновили лампады и свечи.
Напомним, за Благодатным огнём в Израиль 1 мая отправились представители православной церкви Казахстана. В ночь на воскресенье, 2 мая, чартерным рейсом его доставили в Актау, Нур-Султан и Алматы.
По прибытии в Актау местные священники возьмут огонь и далее его повезут во все западные города Казахстана.
Оставьте свой комментарий первым.