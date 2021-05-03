ЧП в Мангистау: Газа нет в нескольких селах Мунайлинского района

Кадр из видеоматериала
Из-за дорожно-транспортного происшествия подачу газа отключили в жилом массиве «Бесшокы», а также селах Баянды и Даулет. Как сообщили в пресс-службе акима Мунайлинского района, голубого топлива нет примерно в 4 270 домах.
- Сотрудники акционерного общества «КазТрансГазАймак» сейчас ведут ремонтные работы. Планируется, что подача газа возобновится уже сегодня, 3 мая, - добавили в пресс-службе.
Жителей района, оставшихся без газа, просят проявить терпение и понимание до тех пор, пока не завершится ремонт.
Напомним, вчера, 2 мая, в селе Мангистау грузовой автомобиль врезался в газопровод.
Сотрудники полиции составили на водителя административный протокол.
- Сотрудники акционерного общества «КазТрансГазАймак» сейчас ведут ремонтные работы. Планируется, что подача газа возобновится уже сегодня, 3 мая, - добавили в пресс-службе.
Жителей района, оставшихся без газа, просят проявить терпение и понимание до тех пор, пока не завершится ремонт.
Напомним, вчера, 2 мая, в селе Мангистау грузовой автомобиль врезался в газопровод.
Сотрудники полиции составили на водителя административный протокол.
Оставьте свой комментарий первым.