Мангистау перешёл в «зелёную» зону по коронавирусу

По данным межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в Казахстане, 5 мая Мангистауская область из «жёлтой» зоны по ситуации с COVID-19 перешла в «зелёную».Это значит, что в регионе ситуация с новой инфекцией стабильная, и возможно ослабление ограничительных мер.По данным Минздрава, за последние сутки в Мангистау зарегистрировано 42 новых случая коронавируса (общее число случаев с начала пандемии достигло 5896). 42 человека выздоровели от болезни.