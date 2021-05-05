Новые случаи COVID-19 выявили в Мангистау

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За сутки в Мангистауской области выявили 42 заболевших коронавирусом и 42 факта выздоровления.
С начала пандемии в области зарегистрировано 5896 случаев заражения COVID-19. Выздоровели 4814 человек.
По количеству заражённых за сутки на первом месте Алматы - COVID-19 обнаружили у 645 человек, на втором месте - Нур-Султан, где зафиксировано 285 случаев.
По данным межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в Казахстане, 5 мая Мангистауская область из «жёлтой» зоны перешла в «зелёную».
С начала пандемии в области зарегистрировано 5896 случаев заражения COVID-19. Выздоровели 4814 человек.
По количеству заражённых за сутки на первом месте Алматы - COVID-19 обнаружили у 645 человек, на втором месте - Нур-Султан, где зафиксировано 285 случаев.
По данным межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в Казахстане, 5 мая Мангистауская область из «жёлтой» зоны перешла в «зелёную».
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