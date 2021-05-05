Руководителя управление финансов назначили в Мангистау

Светлана Нарешова. Фото пресс-службы акима Мангистауской области

Светлана Нарешова родилась в 1972 году в Мангистауской области.



В 1996 году окончила Казахстанскую государственную академию управления по специальности финансист-экономист.



Трудовую деятельность Светлана Болатовна начала в 1991 году инспектором страховой фирмы.



С 1992 по 2000 годы работала бухгалтером.



С 2000 по 2005 годы была главным специалистом в Мангистауском областном управлении финансов.



С 2005 по 2013 годы занимала должность руководителя отдела в областном департаменте экономики и бюджетного планирования.



С 2013 года по сегодняшний день являлась заместителем руководителя управления экономики и бюджетного планирования Мангистауской области.