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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 17:48

Просмотров: 216

Руководителя управление финансов назначили в Мангистау

По распоряжению акима региона руководителем управления финансов Мангистауской области от 5 мая назначена Светлана Нарешова, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Светлана Нарешова. Фото пресс-службы акима Мангистауской области
Светлана Нарешова родилась в 1972 году в Мангистауской области.

В 1996 году окончила Казахстанскую государственную академию управления по специальности финансист-экономист.

Трудовую деятельность Светлана Болатовна начала в 1991 году инспектором страховой фирмы.

С 1992 по 2000 годы работала бухгалтером.

С 2000 по 2005 годы была главным специалистом в Мангистауском областном управлении финансов.

С 2005 по 2013 годы занимала должность руководителя отдела в областном департаменте экономики и бюджетного планирования.

С 2013 года по сегодняшний день являлась заместителем руководителя управления экономики и бюджетного планирования Мангистауской области.



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