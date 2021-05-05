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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 19:34

Просмотров: 747

Лжеизбитый раскаялся: Актёр извинился перед жителями Актау

Автор провокационного видео о якобы избиении его актаускими ребятами в Актау, попросил прощения у местного населения.

До и после
Видеобращение к жителям Актау казахстанский блогер и актёр опубликовал 4 мая на своей странице в Instagram.

- Изначально я записал видео с избиением, затем сразу же выставил видео о том, что это образ и ничего более. Первый вариант быстро разошёлся, и меня многие неправильно поняли. Искренне прошу прощения перед местными жителями. Я хочу, чтобы в Актау продолжали сниматься фильмы, - сказал блогер
.

Напомним, актёр разыграл сцену избиения в Актау ради своего проекта.




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Комментарии ( 5 )

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 Empro (Посетители) Сегодня, 21:32
бЛОГЕР.. даже обращение за один раз записать не может, все из кусков слеплено.
 
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 n92 (Посетители) Сегодня, 19:58
пора ввести ответственность за эти пранки и розыгрыши...актеришка тоже мне...
 
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 ЁмоЁ (Посетители) Сегодня, 19:58
тату на лбу набить керном- провокатор. podzatylnik
 
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 Pavelmwest (Посетители) Сегодня, 19:55
Вот если бы он приехал и хотя-бы убрал набережную, от таких блогеров толка мала
 
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 Dushman (Посетители) Сегодня, 19:53
какая от них польза для страны? никакой...
 
 

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