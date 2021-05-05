Лжеизбитый раскаялся: Актёр извинился перед жителями Актау

- Изначально я записал видео с избиением, затем сразу же выставил видео о том, что это образ и ничего более. Первый вариант быстро разошёлся, и меня многие неправильно поняли. Искренне прошу прощения перед местными жителями. Я хочу, чтобы в Актау продолжали сниматься фильмы, - сказал блогер

Видеобращение к жителям Актау казахстанский блогер и актёр опубликовал 4 мая на своей странице в Instagram.Напомним, актёр разыграл сцену избиения в Актау ради своего проекта.