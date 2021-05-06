Мангистауская область вернулась в «жёлтую» зону по распространению CoViD-19

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По данным межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в Казахстане, 6 мая Мангистауская область из «зелёной» зоны по ситуации с COVID-19 перешла в «жёлтую».
Регионы распределились по зонам следующим образом:
- в «красной» зоне – Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Карагандинская и Павлодарская области;
- в «жёлтой» – Шымкент, Алматинская, Атырауская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Кызылординская и Мангистауская области;
- в «зелёной» – Туркестанская, Костанайская и Северо-Казахстанская области.
Напомним, 5 мая Мангистауская область из «жёлтой» зоны по ситуации с COVID-19 перешла в «зелёную».
Регионы распределились по зонам следующим образом:
- в «красной» зоне – Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Карагандинская и Павлодарская области;
- в «жёлтой» – Шымкент, Алматинская, Атырауская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Кызылординская и Мангистауская области;
- в «зелёной» – Туркестанская, Костанайская и Северо-Казахстанская области.
Напомним, 5 мая Мангистауская область из «жёлтой» зоны по ситуации с COVID-19 перешла в «зелёную».