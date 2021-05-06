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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 10:52

Просмотров: 869

Мангистауская область вернулась в «жёлтую» зону по распространению CoViD-19

Мангистауская область перешла из «зелёной» в «жёлтую» зону по темпам распространения коронавируса. Об этом свидетельствуют данные матрицы оценки эпидемиологической ситуации в стране. Регион находился в «зелёной» зоне всего один день. Об этом сообщает межведомственная комиссия по нераспространению коронавируса.

Фото из доступных источников
По данным межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в Казахстане, 6 мая Мангистауская область из «зелёной» зоны по ситуации с COVID-19 перешла в «жёлтую».



Регионы распределились по зонам следующим образом:

- в «красной» зоне – Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Карагандинская и Павлодарская области;
- в «жёлтой» – Шымкент, Алматинская, Атырауская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Кызылординская и Мангистауская области;
- в «зелёной» – Туркестанская, Костанайская и Северо-Казахстанская области.

Напомним, 5 мая Мангистауская область из «жёлтой» зоны по ситуации с COVID-19 перешла в «зелёную».



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Комментарии ( 4 )

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divannyexpert (Посетители) Сегодня, 11:56
Почему по городу нет холодной воды причина?
 
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Тина (Посетители) Сегодня, 11:29
На дороге светофор и то реже меняет сигналы

Землю крестьянам! Фабрики рабочим! А мне лексус и бусики)
 
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  • 618965450
 Aktobe (Посетители) Сегодня, 11:16
Ах почему, почему, почему
Был светофор зелёный
 
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Vohazab (Посетители) Сегодня, 11:11
Когда заняться нечем, то переливают из пустого в порожнее. Главное движение!
 
 

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