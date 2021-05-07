В Актау на домах появятся муралы

Проект реализуется при спонсорской поддержке строительных компаний. Первые работы будут начаты 10 мая.- Кроме того, за счет спонсорских средств также разработаны проекты по установке памятника «Шотан батыр» на пересечении микрорайона «Шығыс-3», промышленных зон № 8 и № 9 Актау, строительство въездного комплекса вдоль трассы Актау-аэропорт. А на кольцевой дороге 20-го микрорайона начато строительство «Триумфальной арки» за счет спонсорской поддержки. Это подарок городу к 30-летию Независимости, - отметил Нурдаулет Килыбай.