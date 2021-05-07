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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 09:55

Просмотров: 278

В Актау на домах появятся муралы

Арт-объекты с известными людьми региона появятся на домах, расположенных вдоль центральных дорог города. Проект будет реализован спонсорами к 30-летию Независимости Казахстана. Об этом сообщил Нурдаулет Килыбай, аким Актау.

Фото центра общественных коммуникаций
Проект реализуется при спонсорской поддержке строительных компаний. Первые работы будут начаты 10 мая.

В Актау на домах появятся муралы


В Актау на домах появятся муралы


- Кроме того, за счет спонсорских средств также разработаны проекты по установке памятника «Шотан батыр» на пересечении микрорайона «Шығыс-3», промышленных зон № 8 и № 9 Актау, строительство въездного комплекса вдоль трассы Актау-аэропорт. А на кольцевой дороге 20-го микрорайона начато строительство «Триумфальной арки» за счет спонсорской поддержки. Это подарок городу к 30-летию Независимости, - отметил Нурдаулет Килыбай.



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