На городском кладбище Актау провели воду для полива

Для подключения воды работникам коммунального предприятия пришлось заменить участок трубопровода и счетчик.- Когда мы приехали на кладбище ознакомиться с водопроводной системой и вообще нынешним положением дел, обнаружили, что счетчик находится в неисправном состоянии, а трубы забиты. На тот момент мы еще не заключили договор с отделом жилищно-коммунального хозяйства, но по поручению акима Актау стали заниматься наладкой водопроводной системы. В нескольких местах были порывы труб. Через два дня работ система была восстановлена, – рассказал Муратбек Дощанов, директор ГКП «Акбота».