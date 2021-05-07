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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 10:20

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На городском кладбище Актау провели воду для полива

Воду для полива зеленых насаждений провело ГКП «Акбота». Коммунальное предприятие в этом году будет заниматься содержанием кладбища. Об этом сообщили в ГКП «Акбота».

Фото ГКП "Акбота"
Для подключения воды работникам коммунального предприятия пришлось заменить участок трубопровода и счетчик.

На городском кладбище Актау провели воду для полива


- Когда мы приехали на кладбище ознакомиться с водопроводной системой и вообще нынешним положением дел, обнаружили, что счетчик находится в неисправном состоянии, а трубы забиты. На тот момент мы еще не заключили договор с отделом жилищно-коммунального хозяйства, но по поручению акима Актау стали заниматься наладкой водопроводной системы. В нескольких местах были порывы труб. Через два дня работ система была восстановлена, – рассказал Муратбек Дощанов, директор ГКП «Акбота».



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