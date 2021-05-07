«Кина не будет!»: Что делать при незаконном отключении электроэнергии жителям Мангистау?

фото из открытых источников

Согласно пункту 12 Приказа Министра энергетики Республики Казахстан от 23 октября 2017 года №356 «Об утверждении Типовых договоров электроснабжения», продавец обязан уведомить потребителя не менее чем за 30 календарных дней до приостановления подачи электрической энергии за неоплату или неполную оплату за электрическую энергию способом, позволяющим подтвердить факт отправки уведомления потребителю.



- Если у потребителя в договоре указано, что он может получать уведомления посредством СМС-сообщения, то его обязаны уведомить этим видом, если же нет, то поставщик обязан предупредить об отключении, передав уведомление на бумаге. В случае, если отключили свет без предупреждения, житель региона имеет право обратиться к нам с письменным заявлением на поставщика электроэнергии. В Актау - это ГКП «АУЭС». С 1 января к нам поступило всего 24 обращения, это говорит о том, что люди не знают, что делать в таких случаях, именно для этого мы проводим разъяснительную работу, – сообщила Дана Майлыбаева, руководитель отдела территориального департамента комитета атомного и энергетического надзора и контроля МЭ РК по Мангистауской области.



По словам Даны Майлыбаевой, незаконное отключение от электроэнергии нескольких домов в одном из поселков Мангистау привело к поломке бытовой техники. В этом случае департамент обязал энергораспределяющую компанию восстановить имущество за свой счет.



В случае невыполнения договорных обязанностей со стороны поставщика вы можете обратиться с письменной жалобой в территориальный департамент Комитета атомного и энергетического надзора и контроля МЭ РК по Мангистауской области по адресу: г.Актау, здание «Каспий жылу, су арнасы» или по телефонам: 8 (7292) 60-53-52, 8 (771) 586-66-62 или на электронную почту mangistau.kaenk@energo.gov.kz.