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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 12:25

Просмотров: 788

Полицейские Мангистау задержали распространителя наркотиков вместе с мамой

Правонарушителя полицейские задержали на трассе Актау-Курык. Проводится расследование. Об этом сообщает сайт polisia.kz

фото из открытых источников
Житель Мангистауской области попал в поле зрения полицейских на трассе Актау-Курык, сообщает издание polisia.kz. В машине вместе с ним находилась его мама.

- При личном обыске ни у женщины, ни у молодого человека ничего не нашли. Но при осмотре автомобиля полицейские обнаружили два полиэтиленовых пакета с порошкообразным веществом, деньги и несколько банковских карт. Позже экспертиза показала, что в пакетах находилось 428 граммов психотропного вещества. Молодой человек рассказал, что подобрал наркотики в тайнике в степи и мать ни о чем не подозревала. А за город они поехали, якобы, для того, чтобы парень поучился водить авто, – говорится в статье.

На следующий день в Актау стражи порядка задержали 21-летнего закладчика запрещенных веществ – жителя Жамбылской области. По словам подозреваемого, в Актау он приехал с целью заработка. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. По обоим фактам проводится расследование.

Всего за три месяца этого года в Мангистауской области зарегистрировали 157 наркоправонарушений. За это время стражи порядка изъяли из незаконного оборота почти семь килограммов синтетических наркотиков, уничтожили 28 наркограффити и заблокировали 12 наркосайтов.




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