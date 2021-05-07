Полицейские Мангистау задержали распространителя наркотиков вместе с мамой

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Житель Мангистауской области попал в поле зрения полицейских на трассе Актау-Курык, сообщает издание polisia.kz. В машине вместе с ним находилась его мама.
- При личном обыске ни у женщины, ни у молодого человека ничего не нашли. Но при осмотре автомобиля полицейские обнаружили два полиэтиленовых пакета с порошкообразным веществом, деньги и несколько банковских карт. Позже экспертиза показала, что в пакетах находилось 428 граммов психотропного вещества. Молодой человек рассказал, что подобрал наркотики в тайнике в степи и мать ни о чем не подозревала. А за город они поехали, якобы, для того, чтобы парень поучился водить авто, – говорится в статье.
На следующий день в Актау стражи порядка задержали 21-летнего закладчика запрещенных веществ – жителя Жамбылской области. По словам подозреваемого, в Актау он приехал с целью заработка. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. По обоим фактам проводится расследование.
Всего за три месяца этого года в Мангистауской области зарегистрировали 157 наркоправонарушений. За это время стражи порядка изъяли из незаконного оборота почти семь килограммов синтетических наркотиков, уничтожили 28 наркограффити и заблокировали 12 наркосайтов.
- При личном обыске ни у женщины, ни у молодого человека ничего не нашли. Но при осмотре автомобиля полицейские обнаружили два полиэтиленовых пакета с порошкообразным веществом, деньги и несколько банковских карт. Позже экспертиза показала, что в пакетах находилось 428 граммов психотропного вещества. Молодой человек рассказал, что подобрал наркотики в тайнике в степи и мать ни о чем не подозревала. А за город они поехали, якобы, для того, чтобы парень поучился водить авто, – говорится в статье.
На следующий день в Актау стражи порядка задержали 21-летнего закладчика запрещенных веществ – жителя Жамбылской области. По словам подозреваемого, в Актау он приехал с целью заработка. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. По обоим фактам проводится расследование.
Всего за три месяца этого года в Мангистауской области зарегистрировали 157 наркоправонарушений. За это время стражи порядка изъяли из незаконного оборота почти семь килограммов синтетических наркотиков, уничтожили 28 наркограффити и заблокировали 12 наркосайтов.
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