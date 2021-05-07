Житель Мангистау пожаловался на повреждение газовой трубы в селе

Поврежденную газовую трубу на видео снял житель Мангистауской области.- Я увидел большую дырку в трубе и сразу вызвал специалистов. Непонятно, отчего она образовалась, – рассказал очевидец.В газовой службе Мунайлинского района прокомментировали ситуацию.- Да, нам поступил вызов о данном факте. На место выехали наши специалисты. Возможно, трубу повредил проезжающий автомобиль. Утечку временно остановили. После праздников будет проведен капитальный ремонт трубы, – рассказали в газовой службе Мунайлинского района.