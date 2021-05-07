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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 16:59

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Пенсионеров военно-следственных органов поздравили в Актау с Днем защитника Отечества

Руководство Западного регионального военно-следственного управления Министерства внутренних дел (РВСУ МВД) РК поздравило пенсионеров военно-следственных органов Актауского гарнизона с Днем защитника Отечества.

Фото регионального военно-следственного управления МВД РК
Военные посетили трех пенсионеров.

Пенсионеров военно-следственных органов поздравили в Актау с Днем защитника Отечества


- От лица руководства Западного РВСУ и личного состава выражаю вам благодарность и признательность за честный и добросовестный труд. За годы службы вы показали себя как истинные профессионалы своего дела. Благодарим вас за вклад в развитие военно-следственных органов Актауского гарнизона. Ваш многолетний трудовой и жизненный опыт способствовал их развитию. От всего сердца поздравляю вас с праздником 7 мая - Днём защитника Отечества и желаю вам и вашим близким всего самого наилучшего, – сообщил Тимур Исаков, начальник Западного регионального военно-следственного управления МВД Республики Казахстан.

После распада Советского Союза и обретения Независимости Республикой Казахстан военно-следственные органы а Актауском гарнизоне были образованы в 1996 году. С этого момента и по настоящее время функционируют в системе МВД страны.



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