Пенсионеров военно-следственных органов поздравили в Актау с Днем защитника Отечества

Военные посетили трех пенсионеров.- От лица руководства Западного РВСУ и личного состава выражаю вам благодарность и признательность за честный и добросовестный труд. За годы службы вы показали себя как истинные профессионалы своего дела. Благодарим вас за вклад в развитие военно-следственных органов Актауского гарнизона. Ваш многолетний трудовой и жизненный опыт способствовал их развитию. От всего сердца поздравляю вас с праздником 7 мая - Днём защитника Отечества и желаю вам и вашим близким всего самого наилучшего, – сообщил Тимур Исаков, начальник Западного регионального военно-следственного управления МВД Республики Казахстан.После распада Советского Союза и обретения Независимости Республикой Казахстан военно-следственные органы а Актауском гарнизоне были образованы в 1996 году. С этого момента и по настоящее время функционируют в системе МВД страны.