Жители Мунайлинского района: Всего три часа в неделю подается вода в селе Батыр

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Жители села Батыр сообщили, что, начиная с марта, им включают подачу воды только раз в неделю. По словам Марияш Байсегеновой, местной жительницы, подачу включают только на три часа, а иногда даже меньше.
- Технической воды нет вообще, питьевую подают в пятницу с часу дня до трех-четырех часов – рабочее время, то есть. Пока напор нормальный появится - уже приходит время ее отключить. У меня хотя бы есть колодец, я могу набрать туда, а тем, у кого колодца нет? У меня дома 10 человек, того, что мы успеваем набрать, едва хватает на всех. Ни помыться нормально, ни в туалет сходить, - рассказала Марияш Байсегенова.
По словам женщины, жители села вынуждены покупать воду с водовозов по завышенным ценам. На ее претензии в районном акимате женщину лишь призвали сократить расход питьевой воды и экономить.
- В городе даже в туалетах течет питьевая вода целые сутки. Я уже не говорю, чтобы у меня дома круглые сутки вода текла, но мы же не верблюды, чтобы раз в неделю пить. Зачем вы строите Кызылтобе-3, если вам не хватает воды даже на существующие села?, – возмутилась Марияш Байсегенова.
Редакция Lada.kz ожидает комментарий от ответственных ведомств.
Напомним, в конце апреля о регулярных отключениях воды рассказали жители села Атамекен.
Жители села Саин Шапагатов сообщили, что уже почти месяц живут без питьевой воды.
- Технической воды нет вообще, питьевую подают в пятницу с часу дня до трех-четырех часов – рабочее время, то есть. Пока напор нормальный появится - уже приходит время ее отключить. У меня хотя бы есть колодец, я могу набрать туда, а тем, у кого колодца нет? У меня дома 10 человек, того, что мы успеваем набрать, едва хватает на всех. Ни помыться нормально, ни в туалет сходить, - рассказала Марияш Байсегенова.
По словам женщины, жители села вынуждены покупать воду с водовозов по завышенным ценам. На ее претензии в районном акимате женщину лишь призвали сократить расход питьевой воды и экономить.
- В городе даже в туалетах течет питьевая вода целые сутки. Я уже не говорю, чтобы у меня дома круглые сутки вода текла, но мы же не верблюды, чтобы раз в неделю пить. Зачем вы строите Кызылтобе-3, если вам не хватает воды даже на существующие села?, – возмутилась Марияш Байсегенова.
Редакция Lada.kz ожидает комментарий от ответственных ведомств.
Напомним, в конце апреля о регулярных отключениях воды рассказали жители села Атамекен.
Жители села Саин Шапагатов сообщили, что уже почти месяц живут без питьевой воды.
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