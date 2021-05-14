За сутки в Мангистау COVID-19 выявлен у 46 человек

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Лидером по количеству заболевания коронавирусной инфекцией несколько недель является Алматы. За последние 24 часа COVID-19 там выявлен у 557 человек.
За это же время в Мангистауской области зарегистрировано 46 новых случаев заболевания.
Вместе с тем за минувшие сутки от недуга вылечились 2704 казахстанца.
За это же время в Мангистауской области зарегистрировано 46 новых случаев заболевания.
Вместе с тем за минувшие сутки от недуга вылечились 2704 казахстанца.
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