За сутки в Мангистау COVID-19 выявлен у 46 человек

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Лидером по количеству заболевания коронавирусной инфекцией несколько недель является Алматы. За последние 24 часа COVID-19 там выявлен у 557 человек.



За это же время в Мангистауской области зарегистрировано 46 новых случаев заболевания.



Вместе с тем за минувшие сутки от недуга вылечились 2704 казахстанца.