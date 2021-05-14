В Баутино строят мечеть

Фото пресс-службы акимата Тупкараганского района

Строительство мечети ведётся за счёт спонсоров. Стоимость проекта 60 миллионов тенге.



- Строительство мечети началось в феврале 2021 года. В населённом пункте Баутино проживают более 4 тысяч жителей. Сельчане неоднократно поднимали вопрос строительства новой мечети, и уже в августе она откроет свои двери для верующих, – сообщили в пресс-службе акима Тупкараганского района.