Архитектор Актау покинул свою должность

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Трудовую деятельность 35-летний Бекнур Балиулы начал в Жанаозене. С 2008 по 2013 годы на разных должностях работал в ГУ «Жанаозенский городской отдел архитектуры и градостроительства».



С 2014 по 2015 годы трудился в АО «УзеньМунайГаз».



С 2015 по 2016 годы (полтора месяца) работал главным специалистом аппарата села Умирзак.



С 12.01.2016 – 26.04.2016 - Временно исполняющий обязанности главного специалиста отдела государственной архитектурно-строительной инспекции Мангистауского областного управления государственного архитектурно-строительного контроля.



С 26.04.2016 – 27.10. 2017 - главный специалист отдела государственной архитектурно-строительной инспекции Мангистауского областного управления государственного архитектурно-строительного контроля.



30.10.2017 – 19.09.2018 – заместитель руководителя Мангистауского областного управления архитектуры и градостроительства.



27.11.2018 – 13.05.2021 - Руководитель отдела земельных отношений, архитектуры и градостроительства Актау.



На должность архитектора Актау будет проведён конкурс.