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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 14:18

Просмотров: 2621

Архитектор Актау покинул свою должность

Руководитель отдела земельных отношений, архитектуры и градостроительства уволился по собственному желанию. Об этом сообщил источник, пожелавший остаться неизвестным.

Фото из открытых источников
Трудовую деятельность 35-летний Бекнур Балиулы начал в Жанаозене. С 2008 по 2013 годы на разных должностях работал в ГУ «Жанаозенский городской отдел архитектуры и градостроительства».

С 2014 по 2015 годы трудился в АО «УзеньМунайГаз».

С 2015 по 2016 годы (полтора месяца) работал главным специалистом аппарата села Умирзак.

С 12.01.2016 – 26.04.2016 - Временно исполняющий обязанности главного специалиста отдела государственной архитектурно-строительной инспекции Мангистауского областного управления государственного архитектурно-строительного контроля.

С 26.04.2016 – 27.10. 2017 - главный специалист отдела государственной архитектурно-строительной инспекции Мангистауского областного управления государственного архитектурно-строительного контроля.

30.10.2017 – 19.09.2018 – заместитель руководителя Мангистауского областного управления архитектуры и градостроительства.

27.11.2018 – 13.05.2021 - Руководитель отдела земельных отношений, архитектуры и градостроительства Актау.

На должность архитектора Актау будет проведён конкурс.



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Комментарии ( 9 )

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Абвгд (Посетители) Сегодня, 17:13
Из за статьи которая выше?
 
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шевченко (Посетители) Сегодня, 16:14
Стоп. Вопрос: кто отвечает за несоответствие реальной застройки генеральному плану города?https://aktau.atameken.kz/ru/pages/741-general-nye-plany-naselennyh-punkt
ov

Водку перед баней нельзя, а в баню после водки можно!!
 
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 cas277cas (Посетители) Сегодня, 15:19
Давай,до свидания!!!! kill
 
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  • Empro
  • alixah
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 касым (Посетители) Сегодня, 15:04
Ну хоть одна хорошая новость за неделю
 
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 Xanna (Посетители) Сегодня, 14:40
А что в городе был архитектор?)))
 
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  • Кая Снегова
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  • Кинст
 дорожник (Посетители) Сегодня, 14:37
Архитектура у нас была при совке....ленинградская. Теперь просто импровизация

Жить нужно непременно хорошо
 
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  • Кая Снегова
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 Космос (Посетители) Сегодня, 14:30
На этой должности главное вовремя свалить! Это стиль работы аппарата, чтоб спросить было не с кого за весь бардак, за большой аул...
 
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 Beluy (Посетители) Сегодня, 14:28
Теперь сажать будут?
 
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 askar1905 (Посетители) Сегодня, 14:22
Нисколько не жалко . Строят как попало , что попало. С земельными участками бардак. Охранные зоны коммуникаций не соблюдаются
 
 

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